Al cierre de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.1399. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.04%.

En el mercado del peso mexicano, la cotización cayó -1.15% en la última semana y acumula -8.15% en el último año, indicando una tendencia bajista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.01%, que es menor que la volatilidad anual de 7.45%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo cual puede ser una señal de confianza en la economía local y en los mercados internacionales.

En los días pasados, la tendencia había mostrado cierta volatilidad, pero el aumento del valor de hoy sugiere que el Peso se está fortaleciendo. Este cambio podría ser resultado de factores internos o externos que afectan la economía nacional.

Analizando esta tendencia, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se revertirá por alguna circunstancia económica.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.