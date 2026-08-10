Advierten por la idoneidad de los candidatos a jueces: saltos en la orden de mérito y concursos múltiples en la mira
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el proceso de selección de magistrados a días de que el Senado trate nuevos pliegos. Señaló diferencias de hasta 32 lugares entre el orden de mérito inicial y el final, y objetó el uso de entrevistas sin puntaje fijo.
El crudo atraviesa un período de fuerte volatilidad por las tensiones en Medio Oriente, mientras las perspectivas de demanda ponen un límite a las subas. Qué mirar antes de invertir y cuáles son las empresas que recomiendan los especialistas.