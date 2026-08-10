El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) salió a advertir que varios de los magistrados próximos a ser designados tienen una idoneidad “seriamente cuestionada” por irregularidades detectadas en los concursos del Consejo de la Magistratura.

El comentario llega horas antes de que el Senado retome, este martes y miércoles, el tratamiento de pliegos judiciales.

Saltos en el orden de mérito

El eje del planteo del Colegio son las alteraciones en el orden de mérito de los concursos. Según alertan, hay candidatos que estaban considerablemente relegados en las pruebas de oposición y en la evaluación de antecedentes, pero avanzaron numerosas posiciones hasta quedar en condiciones de integrar las ternas. Citando un relevamiento reciente de ACIJ e INECIP, el CACBA remarca el caso más extremo: una diferencia de 32 lugares entre el primer orden de mérito y el final.

El libertario Juan Carlos Pagotto es el titular de la Comisión de Acuerdos

El Colegio atribuye buena parte de esas alteraciones a la entrevista personal prevista en el artículo 13 de la Ley 24.937, que no tiene un puntaje fijo ni límites cuantitativos sobre su incidencia en el resultado final.

Esa amplitud de criterio subjetivo se vuelve más preocupante, señalan, si se tiene en cuenta que algunas entrevistas publicadas por el propio Consejo duraron apenas 15 o 20 minutos. A esto se suma el uso de los llamados concursos múltiples —que amplía la cantidad de postulantes que llegan a la entrevista personal— y el uso de listas complementarias en apartamiento de las reglas de prioridad que deberían regir para los candidatos ya ternados.

Vacantes, pliegos y la semana en el Senado

A comienzos de este año, el 37% de los cargos de jueces del Poder Judicial de la Nación estaba vacante. En ese marco, el CACBA valora que se haya avanzado en el envío de pliegos —el Ministerio de Justicia informó haber remitido 203 para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales—, pero advierte que varios de esos nombramientos, que el Senado tratará esta semana en las audiencias públicas del 12 y 13 de agosto, están sujetos a “serios cuestionamientos”.

El Colegio subraya que el éxito del proceso no se mide por la cantidad de pliegos enviados, sino por la idoneidad de quienes resulten designados, un criterio que —afirman— no debe subordinarse a acuerdos o intereses políticos en ninguna etapa.

El respaldo a la Acordada de la Corte

El comunicado invoca el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige tener en cuenta la idoneidad de los candidatos al momento de la designación. Y cita en el mismo sentido la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propuso reformas para “corregir disfuncionalidades sistémicas” y garantizar que el mérito sea el “vector determinante” en la selección de magistrados, entre ellas limitar la incidencia de la entrevista personal a un máximo del 10% del puntaje total.

El Colegio ya había respaldado esa iniciativa y reitera ahora la necesidad de avanzar con reformas que den mayor objetividad y previsibilidad a los concursos.

El planteo se suma al que días atrás habían formulado ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Poder Ciudadano sobre una tanda anterior de pliegos, en momentos en que la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, acelera el tratamiento de decenas de nombramientos judiciales antes de fin de año.