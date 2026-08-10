La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.12 este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.02%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano avanzó 1.28%, mientras que en el último año la variación fue de -9.05%, señalando un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 10.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un aumento en su valor en relación con las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere una mayor fortaleza de la moneda, lo cual puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo para confirmar su sostenibilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que influyen en este aumento, como cambios en la balanza comercial o políticas monetarias recientes.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.