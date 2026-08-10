No se trata de Barichara: turistas hallan el pueblo más hermoso que asombra al mundo con sus paisajes coloniales.

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Zipaquirá, un encantador pueblo de Cundinamarca, ha logrado atraer la atención mundial de los turistas gracias a su impresionante arquitectura colonial, sus adoquinadas plazas y la majestuosa Catedral de Sal, una maravilla subterránea que recibe miles de visitantes cada año. Este destino, con su rica historia y paisajes cautivadores, se posiciona como uno de los más populares de Colombia, brindando una experiencia singular que combina el patrimonio cultural con la belleza natural.

Además de su emblemática Catedral de Sal, Zipaquirá ofrece una gama de atractivos que reflejan la esencia del colonialismo colombiano. De esta manera, se convierte en el sitio ideal para aquellos que desean escapar del bullicio urbano y disfrutar de un entorno tranquilo donde la historia se vive en cada rincón.

Para aquellos viajeros que buscan un destino cercano a Bogotá, Zipaquirá se presenta como una opción indispensable.

Por qué Zipaquirá es un destino turístico único

Zipaquirá, reconocido por sus calles impregnadas de historia y una arquitectura colonial destacada, proporciona a los visitantes una experiencia que los transporta al pasado de Colombia. Este lugar icónico alberga la emblemática Plaza de los Comuneros, que está rodeada de elegantes casonas coloniales y espacios ideales para la captura de fotografías memorables. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a Zipaquirá es su Catedral de Sal, un santuario subterráneo que ha sido reconocido como una de las nuevas siete maravillas de Colombia.

Por otro lado, la gastronomía local de Zipaquirá, con su variedad de platos típicos, tales como la arepa de choclo o el ajiaco, representa otro atractivo que permite a los turistas apreciar no solo el paisaje, sino también los sabores singulares de la región.

Cómo ir de Bogotá a Zipaquirá: rutas y precios

La distancia entre las dos ciudades es de aproximadamente 50 kilómetros y el tiempo estimado de viaje en automóvil es de una hora, sujeto a las condiciones del tráfico. Para acceder, debe tomar la Autopista Norte en dirección a Cúcuta y seguir las indicaciones hacia Zipaquirá.

En lo que respecta al transporte público, hay autobuses que salen de la Terminal de Transporte de Bogotá con destino directo a Zipaquirá, con un tiempo de trayecto que varía entre una hora y una hora y media. Los pasajes resultan ser bastante asequibles. Como alternativa, se puede optar por un servicio de transporte privado o un taxi para disfrutar de una experiencia más cómoda y personalizada.

Mejores planes y lugares en Zipaquirá

Para quienes disfrutan del senderismo y la naturaleza, Zipaquirá presenta rutas panorámicas que circundan la ciudad, proporcionando impresionantes vistas del Páramo de Cruz Verde y su hermoso relieve montañoso.

El Parque de la Sal, que ofrece visitas guiadas a las minas de sal, representa una opción sobresaliente para aquellos que desean profundizar en la historia minera de la región. De igual manera, el Museo de la Sal, situado cercanamente a la catedral, brinda una experiencia tanto educativa como placentera para todas las edades.

Zipaquirá: qué ver, tips y rutas para tu visita

Con el propósito de optimizar su visita, se sugiere invertir, cuando menos, un día completo en la exploración de Zipaquirá. Este recorrido debe incluir sus calles, plazas coloniales y mercados locales, donde es posible adquirir artesanías elaboradas de manera artesanal.

Asimismo, para aquellos que disfrutan de paseos en bicicleta, Zipaquirá presenta rutas que permiten disfrutar de un recorrido más dinámico por sus alrededores.