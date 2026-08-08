España pide el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia y amplía los controles a siete aeropuertos

La Policía Nacional ya está pidiendo el pasaporte en los controles fronterizos a los viajeros procedentes de vuelos de Italia, incluso a pie de pista en las llegadas de los aviones. Se trata de controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos que llegan desde la República Italiana.

Están operativos desde las 00:00 de este sábado y hasta las 00:00 del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias aconseje modificar el plazo. El Gobierno español los aplica después de que Roma se negara a levantar las medidas que impone a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Pedro Sánchez ha decidido restablecer los controles fronterizos con Italia, tras mantener la suspensión del Acuerdo Schengen entre ambos países. Fuente: EFE EFE

En qué consisten los controles a los viajeros de Italia

El Ministerio del Interior ha insistido en que los controles son aleatorios y no sistemáticos. Se realizan en la puerta del avión, a la salida de la pasarela, sin desviar el flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior.

Los agentes actúan sobre los pasajeros que son ciudadanos de terceros países y verifican el cumplimiento de los requisitos del Código de Fronteras Schengen: pasaporte válido en vigor y, en su caso, visado o tarjeta de residencia. Los nacionales de estados miembros quedan eximidos de la inspección para agilizar la salida del avión.

Si surgen dudas sobre algún pasajero, se le acompaña al puesto fronterizo para hacer las comprobaciones de forma discreta. En su caso, se tramitaría la denegación de entrada “con respeto de las garantías y derechos” que establece la normativa de extranjería.

A cuántos aeropuertos y viajeros afecta la medida

España ha ampliado a siete aeropuertos los controles, que comenzaron a medianoche en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. A lo largo de la mañana se extendieron a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, y en las próximas horas llegarán a Baleares y Canarias, destinos de mucho turismo italiano.

Los controles verifican la documentación de entre el 5 y el 10 % de los viajeros. Cada avión es supervisado por entre dos y cuatro policías según el número de pasajeros, lo que supone una media de unas 15 personas en aparatos medianos y unas 25 en los de mayor capacidad. Un centenar de efectivos los llevan a cabo.

Los principales aeropuertos italianos de origen afectados son Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; además de Nápoles, Venecia y Florencia. La medida alcanza también al tráfico marítimo: este sábado estaba prevista la llegada de un crucero procedente de Italia a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona.

Italia lleva una semana controlando pasajeros y ahora España ha profundizado sus controles para viajeros procedentes. Fuente: EFE Mariano Rojas

Qué base legal tiene la reintroducción de los controles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado la decisión a las autoridades de la Unión Europea, entre ellas la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, y el comisario de Migración, Magnus Brunner.

En su escrito, Marlaska explica que España sigue la evolución de la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central, que afecta a Italia, y sus efectos por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza. Ante las posibles repercusiones para el orden público, ha decidido reintroducir de forma temporal los controles.

La medida se apoya en los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399, el Código de Fronteras Schengen, que permite reintroducir controles en fronteras interiores. A su vencimiento, el 7 de septiembre, España evaluará si mantiene, modifica o levanta la medida.