Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, brindó una descripción de cuanto está sucediendo en la relación con Estados Unidos. Señaló que en julio habían firmado un acuerdo comercial, luego del célebre “Liberation Day” de Donald Trump de abril del 2025. “En política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando uno se da la mano, significa algo” señaló en Davos.

“ El pueblo de Estados Unidos no sólo son nuestros aliados sino nuestros amigos ”, agregó. De ahí en adelante anticipó una respuesta inquebrantable ante la posición de Trump sobre Groenlandia, unida pero agregó la palabra “proporcional”. Anticipó así que cada medida de EE.UU. tendrá una similar respuesta del lado europeo.

Nadie puede anticipar cómo seguirá este nuevo frente de incertidumbre que domina el planeta en lo político y desde ya en lo económico. Las acciones norteamericanas según el Indice Dow Jones perdieron 800 puntos ayer sólo por los efectos de una nueva guerra comercial que se avecina. Las pérdidas en el Nasdaq, acciones tecnológicas, fueron de 2,2%. Lo de siempre: a buscar refugio en activos seguros ante un nuevo escenario con final abierto.

Lo que se está presenciando es inédito. Trump amenaza con aranceles de 200% en los vinos franceses. Festejan medida los productores en California. Pero no todo es tan simple. Los rendimientos de la deuda norteamericana treparon a sus mayores niveles desde septiembre y el dólar cayó frente al resto de las monedas. Otro empujón para el oro, que sigue siendo, como si nada hubiera pasado en más de dos milenios, el activo de refugio por excelencia. Los bonos del Tesoro de EE.UU. generan dudas ya de por sí por el elevado nivel de endeudamiento de la principal potencia del mundo.

Toda la atención se centra en Davos, donde hoy se aguarda la palabra de Donald Trump. En el 2025, en los mercados, se generó el acrónimo “TACO” que en inglés se refiere a que “Trump Always Chickens Out” o que “Trump siempre se acobarda”. Hacía referencia a que en la guerra de aranceles, el presidente norteamericano lanzaba amenazas de subas de aranceles pero luego las bajaba como un mecanismo de negociación. Pero el “TACO” no funcionó siempre. Bastaría con preguntarle a Nicolás Maduro si realmente es así. Dicho sea de paso: ¿ será turno ahora de Cuba ?

El 2026 arrancó con alta tensión con el conflicto por Groenlandia. Desde lo doméstico, no hay nubarrones a la vista. Pero el mundo se complicó súbitamente. Hay elecciones de medio término en Estados Unidos, que serán claves para ver el respaldo a Trump. También presidenciales en Brasil, Perú y Colombia. Putin no cede. Xi Jinping observa.

Paren el mundo.