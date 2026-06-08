En un escenario económico donde el comercio electrónico ya no es una tendencia sino el motor de la economía real, la logística de última milla se ha transformado en el eslabón crítico de la cadena de valor. En este contexto de profunda transformación digital y regulatoria, la Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) ha puesto en marcha un ambicioso plan de captación de nuevos asociados con un objetivo claro: consolidar la competitividad de las empresas y unificar la voz de un sector estratégico.

Fundada el 15 de agosto de 2003, AECAUM ostenta un galardón indiscutible: es la cámara más antigua y especializada en el segmento de última milla del país. Con más de 22 años de trayectoria, la entidad se ha forjado como el nexo definitivo entre el sector privado y el Estado, consolidando una legitimidad técnica, política y de negociación que ninguna otra organización del rubro posee.

Representatividad real: la voz del 40% del mercado

A diferencia de otras estructuras multisectoriales, AECAUM nació por y para la última milla. Hoy en día, la entidad nuclea a 31 empresas líderes que concentran más del 40% del volumen total del mercado postal privado, movilizando la impresionante cifra de 262 millones de piezas anuales.

Esta concentración de masa crítica es la que le otorga el verdadero peso específico a la hora de discutir políticas públicas y marcos regulatorios. No se trata solo de agrupar firmas, sino de ejercer la representación genuina de los operadores que afrontan los desafíos diarios de la distribución capilar urbana y federal.

“Formar parte de AECAUM no es simplemente afiliarse a una cámara; es integrarse de lleno al ecosistema postal y logístico más influyente de la Argentina”, destaca Bárbara Anzini, Gerente Ejecutiva de AECAUM.

Bárbara Anzini, Gerente Ejecutiva de AECAUM.

“Estamos abriendo las puertas a nuevas empresas para que operen con respaldo, previsibilidad y una representación que realmente entiende la complejidad del negocio de última milla”.

El salto global: de la fortaleza en FAETYL a la Unión Postal Universal (UPU)

El músculo político de la Asociación no se limita al plano doméstico. Como socio fundador de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), AECAUM se posiciona en la mesa chica donde se definen las grandes directrices del transporte de cargas y la logística nacional.

Sin embargo, el hito institucional más disruptivo del año es su inminente ingreso a la Unión Postal Universal (UPU), el organismo técnico de las Naciones Unidas que coordina los servicios postales a nivel mundial. Esta incorporación colocará a las empresas asociadas a AECAUM en una vidriera internacional sin precedentes, otorgándoles acceso directo a tendencias globales de regulación postal; estándares internacionales de calidad y conectividad transfronteriza; y foros mundiales de innovación en e-Logistics y comercio internacional.

Máxima competitividad: la mayor cartera de beneficios del sector

El nuevo plan de captación de socios ( https://www.correos.org.ar/asociados) hace foco en un robusto portafolio de herramientas diseñadas para maximizar la rentabilidad y resguardar la operación de sus miembros. En un mercado regulado y volátil, AECAUM ofrece ventajas que marcan la diferencia entre la supervivencia y el crecimiento:

Enlace Directo con ENACOM: Funciona como el canal institucional definitivo ante el Ente Nacional de Comunicaciones para gestionar normativas, y dotar de previsibilidad jurídica a las operaciones de cada firma.

Blindaje en Paritarias: La participación activa en las negociaciones colectivas de trabajo asegura la defensa de los intereses específicos de las empresas de última milla, cuidando la sostenibilidad de los costos laborales.

Informes Técnicos y Costos UTN: Acceso exclusivo al índice de costos de última milla homologado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una herramienta científica e indispensable para la fijación de tarifas y la toma de decisiones financieras estratégicas.

Asesoría Especializada Integral: Soporte legal en asuntos de regulación postal, laboral y tributario a cargo de especialistas de primer nivel.

Networking de alto nivel: vinculación directa con referentes empresariales, eventos sectoriales y encuentros con profesionales de primer nivel para la toma de decisiones.

Visibilidad y posicionamiento: acceso preferencial a congresos y exposiciones

“En un mercado complejo, el conocimiento técnico y la actualización regulatoria constante ya no son un diferencial, sino una condición de supervivencia”, apunta Anzini.

“Nuestro plan busca que tanto las PyMEs como las grandes empresas que se sumen cuenten de inmediato con una red de contención inigualable y una vidriera de visibilidad en las principales exposiciones logísticas".

Tracción contracíclica y evolución del capital humano

El valor real de la Cámara también se refleja en su impacto social y laboral. El mercado postal consolidado registró una dotación de 29.870 trabajadores en 2025, mostrando una leve contracción del 1,8% interanual. Sin embargo, el comportamiento al interior de AECAUM demostró una dinámica claramente contracíclica y expansiva.

Las empresas miembro de la Asociación incrementaron su dotación de personal un 12,9%, pasando de 9.614 a 10.859 empleados directos. Con este salto, AECAUM pasó de representar el 31,6% al 36,3% del empleo total del sector, consolidándose como el principal dinamizador del empleo logístico formal.

Para sostener este crecimiento, la entidad impulsa su Programa de Capacitación Continua junto a la Universidad Nacional del Delta (UNDelta). Este convenio estratégico está diseñado específicamente para profesionalizar los mandos medios y operativos en áreas críticas como la optimización de operaciones logísticas, la gestión avanzada de eCommerce, fulfillment multicanal y la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la ruta óptima.

Actualmente se dicta la tercera edición de la Diplomatura en Logística, eCommerce y Optimización de Procesos de la que ya participaron más de 200 alumnos y obtuvieron su título más de 50. Esta diplomatura es gratuita para todos los empleados de las empresas que forman parte de la Cámara, y es una clara muestra de la importancia que tiene la capacitación de excelencia para AECAUM.

Con trayectoria, volumen de mercado, el respaldo de FAETYL, beneficios tangibles y la mirada puesta en las grandes ligas globales a través de la UPU, AECAUM no solo defiende los intereses del sector en las altas esferas del comercio: moldea activamente el futuro de la logística argentina.