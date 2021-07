¿Por qué mientras el dólar blue sube en el mercado ya hablan de una baja?

La cultura del dólar en el país se instaló hace tanto tiempo que no hay argentino que venda una propiedad en pesos. O que compre un bien durable pensando que va a pagar en moneda local.

Y esa costumbre tan arraigada por la constante inestabilidad del peso o, mejor dicho, debilidad del peso, hace que los argentinos se vuelquen a ahorrar todo lo posible en dólares y que, también, pierdan el sueño por los dólares.

Para la calma en la sociedad no bastan las razones del Banco Central (BCRA), que se esfuerza en explicar que tiene reservas, que está comprador y que, asegura que, los vaivenes de estos días van a terminar pronto. No colaboran, es cierto, en convalidar lo que piensa el BCRA, los sacudones que va pegando el dólar blue, que ayer volvió a subir, que tocó el récord del año y que alargó la brecha al 90% contra el oficial.

Pero lo que se piensa desde el BCRA es similar a lo que piensa gran parte del mercado. Que si bien hay una creencia de que el dólar siempre "sube", esta vez puede pasar algo que ya sucedió: el año pasado el blue tocó los 195 pesos y luego bajó. En el mercado, por lo bajo, piensan que esta situación puede volver a ocurrir luego que pasen un par de semanas. Lo que no dice el BCRA es cómo va a intervenir. Es decir, interviene, pero no muestra todas las cartas. Es obvio, el mercado tampoco muestras las cartas y se enfoca en el riesgo y en el negocio de corto plazo.

El problema, tal vez, lo tienen aquellos que arriesgan lo poco que tienen sin tener, al menos, más herramientas para evaluar. El mejor ejemplo es que el BCRA este mes, terminará con el cuarto mejor julio en la compra de dólares desde que se registra el mercado. Y todo parece indicar que agosto puede salir empatado, al menos según las proyecciones de analistas que coinciden con las del BCRA.

Por otro lado, en el presupuesto 2021, que se armó en septiembre del año pasado, se proyectó una inflación de 29% y un dólar equivalente a $ 102,5. La inflación claramente no se va a cumplir. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le dijo la semana pasada en una entrevista exclusiva a El Cronista, que cuando se proyectó la inflación no había una persona en el mundo que pudiera pronosticar la suba de los commodities a nivel mundial tal como ocurrió este año. La inflación, entonces, rondará el 40%, 45% según las proyecciones privadas. El dólar oficial, en cambio, no parece tener alguna explicación lógica para pasar los $ 110 a fin de año. El BCRA tiene los dólares y el cepo, y la moneda no está precisamente sobrevaluada comparada con las que compite en el comercio exterior. Hay más: el Gobierno no piensa en una corrección del tipo de cambio ni antes ni después de las elecciones.

Por lo tanto, si bien nadie puede asegurar el precio del blue, está claro por qué lo analistas, por lo bajo, lo ven con techo y coinciden, esta vez con el Gobierno, en que posiblemente termine bajando en el corto plazo.