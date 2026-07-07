Poco después de que la Argentina pasara a cuartos de final del Mundial de Fútbol tras dar vuelta el partido contra Egipto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció que el organismo incorporó a una economista tucumana en un puesto clave en el organismo.

La economista argentina Silvana Tenreyro fue designada como nueva economista jefe del organismo y directora del Departamento de Investigación, uno de los cargos técnicos de mayor influencia dentro de la institución.

Tenreyro reemplazará al francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien regresó a la actividad académica, y asumirá sus funciones el próximo 10 de agosto.

“Estoy encantada de anunciar que Silvana Tenreyro se unirá al Fondo como nuestra próxima economista jefe”, afirmó Georgieva al comunicar la designación. La titular del FMI destacó que la economista “combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en formulación de políticas públicas y una estrecha vinculación con las principales instituciones internacionales”.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI FMI

Según Georgieva, en un contexto de “profundas transformaciones e incertidumbre en la economía global”, la experiencia de Tenreyro permitirá que el trabajo analítico, la supervisión multilateral y las recomendaciones de política económica del organismo “permanezcan a la vanguardia en apoyo de los países miembros”.

El cargo de economista jefe del FMI es uno de los más relevantes dentro del organismo. Además de dirigir el Departamento de Investigación, Tenreyro estará al frente de la elaboración del World Economic Outlook (WEO), el informe semestral que analiza la evolución de la economía mundial y fija las proyecciones de crecimiento, inflación y comercio que siguen de cerca gobiernos, bancos centrales e inversores.

Según detalló el FMI, Tenreyro es profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics (LSE), donde integra el cuerpo docente desde 2004.

Su producción académica fue publicada en las principales revistas especializadas y recibió reconocimientos internacionales como el Yrjö Jahnsson Award, el Bernhard Harms Prize y el Birgit Grodal Award. Además, es miembro de la British Academy, la Econometric Society y la Royal Economic Society, y miembro honoraria extranjera de la American Economic Association. También presidió la European Economic Association.

A esa trayectoria académica suma una amplia experiencia en política monetaria. Entre 2017 y 2023 integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y anteriormente trabajó como economista en la Reserva Federal de Boston y fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. En la actualidad también integra el Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva del FMI en Washington DC Fuente: Tom Brenner Tom Brenner

“Silvana se distingue por ser una líder y comunicadora excepcional. Es admirada por su estilo de conducción abierto, su capacidad para construir consensos y para explicar temas económicos complejos con claridad y precisión”, sostuvo Georgieva al anunciar su nombramiento.

De Tucumán a Harvard y al FMI

Tenreyro nació en la Argentina y posee también la nacionalidad británica e italiana. Se graduó en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán y luego obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.

Con su llegada al FMI, una economista formada en la Argentina pasará a ocupar uno de los puestos técnicos más influyentes del organismo, desde donde tendrá un papel central en el análisis de la economía global y en la formulación de recomendaciones de política económica para los 191 países miembros del Fondo.