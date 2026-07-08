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Las tormentas, lluvias intensas y vientos peligrosos continuarán durante las próximas 48 horas en gran parte de Estados Unidos, con una nueva ronda de clima severo que protagonizará la primera semana de este mes.
Expertos mantienen las alertas por la posibilidad de inundaciones repentinas, suspensiones de las actividades que deban realizarse al aire libre y actividad eléctrica.
48 horas de alerta: diluvio y tormentas durante los próximos días en estas zonas
De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, el riesgo de clima severo persistirá esta semana en doce estados, franja que abarca desde Texas hasta Wisconsin.
Las ráfagas de viento durante estas tormentas serán de al menos 58 mph o 93,3 kilómetros por hora, aunque a los riesgos también se suman
- Granizo de gran tamaño
- Lluvias torrenciales
- Inundaciones localizadas
No obstante, se explica que, si bien estas lluvias despiertan alertas por fenómenos severos, también podrán ser beneficiosas para los cultivos locales.
Miércoles y jueves: alerta por clima severo causado por nuevas tormentas
Las proyecciones meteorológicas señalan que durante el miércoles y jueves las tormentas seguirán un patrón similar sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con nuevos sistemas capaces de producir
- Vientos intensos
- Granizo
- Lluvias abundantes
- Inundaciones repentinas
Para estos días se espera actividad eléctrica y también se intensificará el riesgo de inundaciones para las Dakotas, Nebraska, Iowa y Minnesota.
El consejo es mantenerse siempre atento a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.