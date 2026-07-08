Las tormentas, lluvias intensas y vientos peligrosos continuarán durante las próximas 48 horas en gran parte de Estados Unidos, con una nueva ronda de clima severo que protagonizará la primera semana de este mes.

Expertos mantienen las alertas por la posibilidad de inundaciones repentinas, suspensiones de las actividades que deban realizarse al aire libre y actividad eléctrica.

48 horas de alerta: diluvio y tormentas durante los próximos días en estas zonas

De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, el riesgo de clima severo persistirá esta semana en doce estados, franja que abarca desde Texas hasta Wisconsin.

Las ráfagas de viento durante estas tormentas serán de al menos 58 mph o 93,3 kilómetros por hora, aunque a los riesgos también se suman

Granizo de gran tamaño

Lluvias torrenciales

Inundaciones localizadas

No obstante, se explica que, si bien estas lluvias despiertan alertas por fenómenos severos, también podrán ser beneficiosas para los cultivos locales.

Hay alerta por clima severo para los próximos días. Shutterstock

Miércoles y jueves: alerta por clima severo causado por nuevas tormentas

Las proyecciones meteorológicas señalan que durante el miércoles y jueves las tormentas seguirán un patrón similar sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con nuevos sistemas capaces de producir

Vientos intensos

Granizo

Lluvias abundantes

Inundaciones repentinas

Para estos días se espera actividad eléctrica y también se intensificará el riesgo de inundaciones para las Dakotas, Nebraska, Iowa y Minnesota.