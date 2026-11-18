Irán declaró como “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que la Justicia investigue al dirigente Luis D’Elía a raíz de una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de X, en las que afirmó actuar como “portavoz” y transmitir mensajes de la Guardia Revolucionaria iraní.

La presentación judicial sostiene que los dichos de D’Elía excederían una opinión personal o una interpretación sobre la situación internacional y plantea la necesidad de establecer cuál es la naturaleza del vínculo que el dirigente dijo mantener con esa organización.

Según la denuncia, el 17 de noviembre D’Elía publicó en su cuenta que “la Guardia Revolucionaria Iraní” le había solicitado comunicar determinados mensajes y afirmó que actuaría como transmisor de esas comunicaciones en la Argentina y en el Mercosur.

La fiscalía considera que esas manifestaciones deben ser investigadas para establecer cómo habría recibido el mensaje, cuáles serían sus conexiones con la organización y qué alcance tendría la relación que él mismo invocó públicamente.

Qué pidió investigar Stornelli

En la denuncia, Stornelli plantea que las expresiones atribuidas a D’Elía “adquieren particular relevancia” porque, según el fiscal, no fueron presentadas únicamente como una opinión sobre hechos internacionales, sino como un mensaje que el dirigente habría sido encomendado a transmitir oficialmente por integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní.

A partir de esa premisa, la fiscalía pide profundizar la investigación para determinar si existen conexiones entre D’Elía y la organización, así como la eventual relevancia penal de esas conductas.

La presentación menciona, prima facie y sin realizar todavía una calificación definitiva, los artículos 213 bis y 214 del Código Penal y el artículo 119 de la Constitución Nacional, referido a la traición a la patria. También plantea que los hechos deberían analizarse teniendo en cuenta las disposiciones vinculadas con terrorismo.

El escrito recuerda además que funcionarios del régimen iraní fueron acusados por la Justicia argentina en el marco de la investigación por el atentado contra la AMIA.

La Guardia Revolucionaria Iraní, la misma que hace un tiempo me pidió que comunicara algunas cosas, hoy me pidió que oficialmente transmitiera aquí en Argentina y en el Mercosur este mensaje.

En las próximas dos semanas se va a reiniciar la guerra. Y como decimos en los… — Luis D'Elia (@Luis_Delia) November 17, 2026

Las medidas que reclama la fiscalía

Entre las diligencias solicitadas, Stornelli pidió incorporar como prueba las capturas de pantalla de las publicaciones realizadas por D’Elía, preservar el contenido difundido y verificar su autenticidad, fecha de publicación y titularidad de la cuenta desde la que fueron emitidas.

También solicitó establecer si el dirigente “pertenece o forma parte, bajo cualquier rol” de la organización mencionada y, en su caso, determinar qué posición tendría, quiénes serían sus contactos y cuáles sus vínculos.

Para ello propuso analizar sus redes sociales públicas, posibles antecedentes telefónicos, registros migratorios y otras causas judiciales que pudieran aportar información. El fiscal pidió además que, oportunamente, D’Elía sea convocado a prestar declaración indagatoria.

La denuncia no implica, por sí sola, que los delitos mencionados estén acreditados ni supone una declaración de culpabilidad. Abre una investigación para determinar si las manifestaciones públicas atribuidas al dirigente tienen algún correlato material y si de ellas puede derivarse responsabilidad penal.

Fuerte reacción del Foro Argentino contra el Antisemitismo

Tras conocerse las publicaciones, el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) difundió un comunicado en el que condenó las expresiones de D’Elía y reclamó una actuación rápida de la Justicia. Mañana el presidente Javier Milei expondrá en la cena que organiza este organismo en Puerto Madero.

FACA vinculó además el episodio con los antecedentes de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA y pidió al Poder Judicial que actúe “con celeridad”. “ En la Argentina no hay lugar para el terrorismo y que exista un vocero de organizaciones que tanto daño han causado al pueblo argentino, debería ser un motivo de alarma ”, sostuvo la entidad.

El comunicado concluyó con una definición contundente: “Al terrorismo se lo denuncia y se lo combate”.

El expediente queda ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si las publicaciones de D’Elía constituyen únicamente expresiones públicas o si existen elementos que permitan acreditar vínculos concretos y avanzar sobre alguna de las figuras penales mencionadas por la fiscalía.