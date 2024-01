Con velocidad cinematográfica comenzamos a transcurrir el segundo mes desde que el nuevo gobierno asumió, y si algo no puede reclamarse es falta de volumen y diversidad en las medidas propuestas . Más allá de cuál sea el desenlace respecto a qué cambios sobreviven y cuáles naufragan, es indudable que el nuevo Presidente conjuga una necesidad imperiosa de cambiar, con urgencia y con trascendencia.

Hace pocos días, tuve la suerte de visitar España y participar de varias reuniones y conversaciones con diferentes personas importantes tanto en la escena política como en el mundo de los negocios. La atención y la centralidad con la que siguen los acontecimientos de nuestro país y especialmente el devenir de la figura de Javier Milei no deja de asombrar. Excede la irrelevante importancia de la economía argentina en la escena global, porque indudablemente hay otros intangibles en juego que nos colocan en el prime time inesperadamente.

"Milei nos marca el camino. Esto no lo vimos venir: el Gobierno argentino, como modelo" así termina su columna un periodista español en la que hace referencia a las reformas propuestas por el Presidente en el DNU y la Ley Ómnibus, sobre todo desde el enfoque de las desregulaciones y la mayor competencia.

Los negocios, con el GPS ultra exigido

Milei marca la agenda local a lo Milei. De manera disruptiva, sin concesiones, sin anticipos y esa ruptura jaquea a la política tradicional, y en este mundo en red, trasciende la frontera e interpela, también, al establishment político internacional.

Las democracias en general, más allá de la agenda propia de cada país, están mostrando diferentes tensiones. Las demandas de una sociedad fragmentada, la velocidad en que las audiencias definen posiciones, los recientes cisnes negros que desestabilizan el status quo, dan forma a un contexto particular de gran volatilidad política. Oficialismos débiles provocan la crispación en el debate público.

Hay una convergencia a las categorías de Populismo vs. Liberalismo, con sus distintos matices. En este sentido, Milei representa un caso testigo con características particulares que le permiten avanzar sin tibieza sobre una agenda ambiciosa, con una oposición que carece de liderazgos y una sociedad que -hasta el momento- ratifica su decisión de cambio, aunque cueste. El mundo observa esto con detenimiento, este posicionamiento en la agenda global puede representar un nuevo activo, que sólo tendrá sentido, sí solo sí, la secuencia de estabilización macroeconómica "sale bien".

EL PUENTE HACIA EL "SALE BIEN"

Esta nueva dinámica de shock está generando una mudanza marcada en el contexto económico e institucional -desde los precios relativos a las regulaciones en los mercados financieros, de bienes y servicios- que tienen implicancias directas para la gestión de los negocios. Pero hay una condición para llegar a buen puerto que es ineludible: para ser efectivas, las nuevas reglas de juego deben afianzar su credibilidad de forma rápida y creciente.

Es vital que se afirme en los mercados la convicción de que los cambios normativos llegaron para quedarse y que son técnicamente viables y políticamente sostenibles. En el caso de nuestro país, es clave lograr esa credibilidad para reducir la incertidumbre y atraer inversiones. Sin previsibilidad, es difícil que el país salga del estancamiento que ha llevado a que el PBI per cápita sea hoy un 13% más bajo que en 2011.

Aunque creamos lo opuesto, la Argentina es un país con largo historial de reformas -de diferente orientación- caídas por falta de sustento político o de consistencia técnica. La inseguridad jurídica consiste, justamente, en ese cambio frecuente de reglas de juego por la resistencia de los sectores afectados que reaccionan para evitar los cambios.

¡Líderes, abran los ojos! Se viene un nuevo mundo

La nueva administración ha dado pasos decididos en reformas para desregular la economía. Las iniciativas abarcan una extensa gama de mercados de bienes y servicios: alquileres, viajes, seguros, obras sociales, Internet y pesca; también se levantan restricciones cuantitativas a importaciones y exportaciones. En el mercado de trabajo el foco se puso en reducir el costo del despido, extender la duración de las pruebas y disminuir los costos de la representación sindical. Son pasos certeros en un escenario de arenas movedizas.

Un dilema que acompaña a quienes decidimos en el mundo de los negocios es qué tipo de respuesta ensayar ante el nuevo escenario: en qué momento privilegiar el wait and see y las conductas adaptativas y en qué momento, por el contrario, jugar más agresivamente para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Hay ciertas premisas de la economía que nos pueden servir para transitar por estos nuevos caminos: lo más probable es que la economía dibuje una 'V' pronunciada a lo largo de 2024 , con el punto de inflexión hacia mediados de año. Eso si la inflación va cediendo, luego del ajuste de precios relativos, pero no lo sabemos con certeza ya que hoy no hay una política antinflacionaria que nos dé un norte.

En este contexto, debemos dar por descontado que en los próximos meses se va a profundizar la situación de estanflación y sin dudas, la demanda de consumo masivo y de durables va a sufrir el impacto . La liquidez va a escasear por esas menores ventas y por la falta de crédito, y esto dejará más expuesto a las empresas de menor tamaño y también al sector no transable. Además, va a ser difícil que se pueda evitar un nuevo salto en el tipo de cambio real por la aceleración de la inflación y la inercia.

Así es el trailer de una película en pleno rodaje, con un director novel y actores que están expectantes a la trama y a las novedades del guion. La secuencia, el largo plazo, va a empezar cuando se logre la previsibilidad suficiente y, como consecuencia, las empresas abandonen el wait and see y se larguen de forma decidida a aprovechar las oportunidades que las medidas de desregulación pueden generar. Si la cosa funciona es el título de uno de los filmes de Woody Allen. Esperemos que esta vez funcione.