Mientras progresa el acercamiento con Trump, el mercado quiere ver el acuerdo con el FMI

Los fastos y las medidas económicas que va disponiendo Washington tienen en vilo a los mercados de los propios EE.UU. como de los países involucrados directamente en las decisiones de la flamante administración Trump. También en aquellos, como la Argentina, en los cuales el aleteo global cambia las condiciones a toda la economía.

Si el lunes en las primeras horas después de haber asumido, Trump produjo un freno al "súper dólar" con apenas no mencionar las prometidas alzas globales de aranceles al comercio, la enunciación de última hora de sí las aplicaría a las manufacturas de Canadá y México, en un 25%, generó un repunte en la moneda norteamericana.

Para la Argentina, los efectos principales de estas políticas radican en la suba de tasas que implicaría un cierre del comercio con su consecuencia de inflación interna en los EE.UU., que determinará, a la vez, las posturas de la Fed.

"No hemos visto muchos inversores apresurados por reinvertir los cupones cobrados; esperan un mejor punto de entrada", sostienen en Adcap.

El entrelazamiento de Javier Milei con Trump en las filas principales de la ceremonia de asunción de su colega norteamericano y los contemporáneos vítores de Kristalina Georgieva en pro de las inéditas reformas de mercado del país prometen, o deberían, marcar un sendero de estabilidad.

Se especula con que ambos ejes hagan expedita la ayuda del FMI por unos u$s 11.000 millones.

No es probable que se conozca este miércoles el detalle cuando diserte allí, en el WEF, en la gélida localidad alpina, Javier Milei. Será una de las exposiciones más esperadas por el establishment global. Conocer el "milagro" argentino, quieren. Difícil de rastrear en la historia económica reciente un ordenamiento fiscal semejante, ha dicho Georgieva.

Market lover

Esa exhibición de amoríos con el mercado ha colocado bien alta la vara del mercado respecto de los objetivos que pueden lograr esas reformas económicas. Ahora, deberían llegar los recursos del FMI, condición necesaria para fortalecer reservas y levantar el cepo cambiario, que a pesar del soslayo oficial es la principal traba para atraer a más inversiones.

Esa seguridad es la que pudo haber frenado el ímpetu de los inversores financieros que se esperaba que volcaran en el mercado doméstico los aproximadamente u$s 4400 millones cobrados hace dos semanas de vencimientos de globales y bonares.

"Los bonos soberanos siguieron bajo presión borrando las ganancias obtenidas desde diciembre. En este contexto, no hemos visto a muchos inversores apresurados por reinvertir los cupones cobrados recientemente y más bien esperando un mejor punto de entrada", revela un informe de research de Adcap, firmado por su economista jefe Eduardo Levy Yeyati. "En nuestra opinión, el sentimiento del mercado debería mejorar a medida que las negociaciones con el FMI ganen impulso", remató.

Por lo pronto, y hasta que llegue el objetivo de un acuerdo con el FMI, las expectativas se juegan en la medida de la intervención del BCRA para mantener a raya la cotización del dólar.

Este martes, el BCRA volvió a tener un saldo negativo en la operatoria del MULC, con ventas por u$s 35 millones, casi lo justo para que el nivel de reservas brutas no descendiera de u$s 30.000 millones.

Según Adcap, en enero la intervención del Central en el CCL viene aminorando desde el máximo en enero de u$s143 millones el martes pasado, hasta los u$s46 millones de ayer.

Por el momento, los mercados no exhiben gran preocupación, pero quieren un cepo más abierto. El Gobierno busca mantener a raya al dólar y pisada a la inflación. Objetivos en tensión.