La ayuda de 525 euros disponible para todos los jubilados vulnerables: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos? (Fuente: Shutterstock).

La subida del coste de la vivienda, la presión de los alquileres y la reducción en el importe de ciertas pensiones han complicado la vida de miles de jubilados mayores. Debido a que muchos pensionistas pueden ser considerados vulnerables, las autoridades gubernamentales han decidido activar un complemento económico de 525 euros.

Año tras año, los españoles que dependen de una pensión no contributiva se enfrentan con el alza de precios y los costes de vivienda. Ante esa realidad, algunas comunidades comienzan a implementar medidas para reducir el impacto de la falta de recursos económicos.

Este refuerzo anual beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, vivan en régimen de alquiler y cumplan una serie de requisitos específicos. Se trata de una ayuda que busca compensar los gastos de vivienda en un contexto de fuerte inflación y subida de alquileres.

La ayuda de 525 euros disponible para todos los jubilados vulnerables: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos? (foto: Shutterstock).

¿Quiénes podrán acceder al complemento de 525 euros para jubilados?

El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el contexto de un plan destinado a brindar apoyo a pensionistas en situación de vulnerabilidad. Está dirigido exclusivamente a aquellas personas que perciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez y residen en una vivienda alquilada.

Adicionalmente a estos requisitos fundamentales, para tener acceso a la ayuda, los jubilados deberán satisfacer otros requisitos complementarios:

No podrán acceder quienes reciban pensiones contributivas.

No deben poseer una vivienda de propiedad, deben residir en una vivienda alquilada con contrato a su nombre y que dicha vivienda sea su domicilio habitual. Además, el arrendador no puede tener una relación familiar ni de pareja con el solicitante, abarcando parentesco hasta el tercer grado o unión estable similar.

El contrato de alquiler debe tener una vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber residido al menos 180 días previos a la solicitud en esa vivienda.

En los hogares donde cohabiten varias personas con pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la ayuda, preferiblemente el titular del contrato.

La ayuda de 525 euros anuales, que equivale a 43,75 euros mensuales, puede ser abonada en un único pago anual o fraccionado, conforme a lo que determine la normativa final. El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el organismo responsable de la gestión de esta medida. En particular, se encargará de verificar los contratos de alquiler, la residencia conjunta y el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago.

La ayuda de 525 euros disponible para todos los jubilados vulnerables: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos? (foto: Shutterstock).

¿Fechas para solicitar y recibir la ayuda de 525 euros?

El Gobierno regional estima que esta ayuda beneficiará a aproximadamente 2500 pensionistas madrileños. Esta medida se complementa con el apoyo estatal vigente desde 2007 para pensionistas que no poseen vivienda en propiedad y que se encuentran en situación de alquiler, el cual ya es recibido por algunas personas.

La estrategia política subyacente a este complemento tiene como objetivo fortalecer el compromiso social del Gobierno regional hacia los pensionistas más vulnerables; no obstante, su efectividad estará sujeta al cumplimiento técnico, a la rapidez administrativa y a la respuesta real de los hogares que se beneficiarán.