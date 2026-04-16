El expresidente se entusiasma. Se mostró como una celebridad en la cena de la Fundación Pensar, donde aceptó decenas de fotos durante 30 minutos. A quienes le consultaron en privado sobre su eventual candidatura, él lo desmiente. Se autopercibe como retirado, pero el operativo clamor no lo desalentó y lo recibió con sonrisas. Se lo vio junto a un grupo selecto de relevantes empresarios, algunos con un conocido rango camaleónico, con el correr de los años. En el corazón del PRO celebraron con una copa en la mano la caída del jefe de gabinete y le sugieren a Milei que lo eche “por el bien del Gobierno”. “Es obvio que se tiene que ir, no da para más, paraliza la gestión”, subrayaron dos relevantes dirigentes, que consultó El Cronista. Mauricio adhiere. Festejan en la Ciudad. Entienden que la debacle mediática y judicial de Adorni lo condena en su camino a la jefatura de Gobierno y se esperanzan con dar batalla para la reelección de Jorge Macri. Mientras especulan sobre el futuro de Milei y creen en la necesidad de una remake de Juntos por el Cambio, sectores significativos del macrismo afirman que “la única manera de ganarle al PJ en la Provincia “es juntarse con algunos sectores del peronismo no K”. “Quiénes dicen que podemos ganarle al peronismo, sin unirnos con algunos de ellos, miente”, aseveró un estratega, mientras degustaba un brownie, acompañado de una bocha de helado de crema americana. En AmCham planificaron cada detalle para una buena recepción a Javier Milei, quien expuso en el final de su evento anual. Escenario a oscuras, periodistas en un corralito y un discurso empresario que ratificó con claridad el rumbo económico. Hasta pensaron en los gustos gastronómicos predilectos del presidente. En su VIP tenía su café instantáneo de primera marca, sus alfajores marplatenses, su jugo y hasta sus dos sándwiches: uno de jamón y otro de queso. Los prefiere separados el líder libertario. Toda esa amabilidad contrastó con las declaraciones del mandatario, quien acusó falta de apoyo empresario y hasta se refirió a su regreso al mundo privado si pierde en 2027. Desorientó a los empresarios consultados, ante un aforo que no superaba el 70% del auditorio principal del Centro de Convenciones. “Se hace un evento para alentar las inversiones en su gobierno y se le apoya el rumbo y sale con esto, es inentendible”, enfatizaba un conocido hombre de negocios, de una multinacional. Otros solamente expresaron desanimo, con un bostezo y una oración al salir del salón antes que finalice su alocución: “Más de lo mismo”. Hay unidad de criterio en dos temas: que el consumo está “en crisis y no se avizora ninguna mejora en los próximos meses” y que el caso Adorni “hace ruido para las inversiones”. “Hace ruido a quienes invierten que el Gobierno no pueda salir del caso Adorni. Se muestran paralizados y genera muchas dudas afuera porque les llega que investigan a la mano de derecha de Milei por corrupción”, aseveró un prestigioso referente del ámbito financiero. Manuel Adorni sigue atravesando días difíciles, mientras mantiene su silencio. No le atienden en el teléfono en Py, algunos aliados pidieron evitarlo públicamente y ahora su escribana está a tiro de ser sancionada. Adriana Nechevenko fue sumariada por sus pares del Colegio de Escribanos de la Ciudad. Investigarán su actuación profesional durante el proceso de compraventa de las propiedades del Jefe de gabinete. Si verifican un accionar negligente, será sancionada y hay quienes, puertas adentro, piden la suspensión de su matrícula. “Les van a invalidar las certificaciones, olvidate”, comentaron dos miembros de la entidad. Sin embargo, las principales críticas radican por su exposición mediática. “Se convirtió en un meme. Estamos haciendo lo imposible para que no desregulen la profesión y llega esta mujer y hace este papelón”, afirmó un distinguido notario, que repasaba un acalorado debate con sus colegas en los grupos de WhatsApp. “Hay que rajarla, es una impresentable. Nos hace daño a todos”, decía uno de esos mensajes que cuestionaba la integridad de la conocida por Adorni hace más de 20 años.