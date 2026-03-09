El gasto salarial es uno de los gastos nacionales que ha tenido una reducción real significativa en los últimos dos años, concretamente desde que asumió el actual gobierno nacional. La reducción real ocurre tanto por la reducción de la planta de personal como por la del salario real del empleado público nacional. En esta columna se presentan los principales resultados de un análisis de la masa salarial del sector público nacional no financiero, discriminando por efecto reducción de planta como por efecto baja de salario real. En materia de dotación, los últimos datos disponibles para el mes de enero de 2026 permiten afirmar que entre este mes y el mes de diciembre de 2023 hubo una merma equivalente al 18% de la planta. En efecto, se pasó de 341.473 a 278.705 cargos, lo que da una caída de 62.768 cargos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 35% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. La administración centralizada es la que registra la mayor contracción, con 15.105 cargos. Le siguen el Correo oficial con 5.290 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.615, ARCA con 3.221 cargos, CONICET con 2.261, Banco de la Nación Argentina con 2.116, Aerolíneas Argentinas con 1.899, entre los más importantes. Si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se tiene que cuatro (entre las de mayor baja en el empleo) redujeron el 100%, es decir que desaparecieron. Estas son el Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), Instituto nacional de la agricultura familiar, campesina e indígena (INAFCI), Desarrollo de capital humano ferroviario SACPEM y Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A estas cuatro le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 78%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 56% y la Casa de la Moneda con una del 49%. En el otro extremo, las cuatro instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con una del 6%, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) con una del 8% y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (10%). Los empleados públicos nacionales tuvieron una pérdida real de su salario del 9,7% entre los años 2024 y 2025. Si la comparación se hace con el mes de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios reales están un 35% abajo. Si es contra diciembre de 2023, la caída real se reduce al 27%. Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025. Resulta importante acumular la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del periodo noviembre 2023-diciembre de 2024. Se obtiene que un empleado público nacional perdió el equivalente a 7 salarios mensuales de noviembre de 2023. Si se analiza la evolución de la masa salarial real efectiva del sector público nacional se tiene una caída entre puntas equivalente al 22%, es decir que el gasto de enero de 2026 fue un 22% inferior al gasto de diciembre de 2023. En plata de febrero de 2026, se pasó de un gasto mensual de $2,2 billones en diciembre de 2023 a uno de $1,7 billones en enero de 2026. En efecto, la reducción mensual en este caso fue de $500.000 millones. El valor real del gasto refleja el peso absoluto. Un indicador de peso relativo habitualmente usado es la relación entre el gasto y el PBI. Considerando ambas variables en términos mensuales, se tiene que en el año 2023 el gasto salarial fue equivalente al 2,62% del PBI. En el año 2024 la relación bajó al 2.16% del PBI (0,46 puntos porcentuales inferior al de 2023) y en 2025 al 1.9% del PBI (0,72 puntos porcentuales del PBI inferior a 2023). En términos acumulados la reducción fue de 1,2 puntos porcentuales del PBI. ¿De cuánto fue la reducción acumulada del gasto salarial entre diciembre de 2023 y enero de 2026? En esta sección se presentan los resultados de la cuantificación de la reducción acumulada del gasto salarial en los últimos 25 meses, tanto en pesos constantes de febrero de 2026 como en dólares corrientes. En pesos constantes, la reducción acumulada fue de $11,6 billones y en dólares corrientes de US$ 10.700 millones. ¿Cuánto de la reducción del gasto salarial fue explicado por la caída de la planta de personal y cuánto por la reducción del salario real unitario? Dadas las caídas de la planta y del salario real, en esta sección se cuantifica la participación de la reducción de la planta de personal y la de la reducción del salario real en la reducción acumulada total del gasto salarial. Del análisis surge que del 100% de la reducción acumulada, la reducción de la planta de personal participó con el 37,5% y la reducción del salario real con el 62,5%. De la caída acumulada de $11,7 billones, la reducción de planta representó $7,3 billones y la del salario real $4,4 billones. En dólares, de la caída acumulada de US$10.700 millones, la reducción de planta significó US$4.000 millones y la del salario real US$6.700 millones.