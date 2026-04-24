Los negocios de marihuana medicinal con licencia estatal podrán reclamar deducciones y créditos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por primera vez. El Departamento del Tesoro confirmó el 23 de abril que emitirá una guía fiscal para implementar los cambios tributarios derivados de la reclasificación federal del cannabis medicinal. El origen del cambio es un decreto ejecutivo firmado por el presidente Trump en diciembre de 2025, que instruyó al Departamento de Justicia a reubicar la marihuana médica del Schedule I al Schedule III de la Ley de Sustancias Controladas. La orden abarca productos aprobados por la FDA y negocios con licencia estatal, pero excluye cultivos no licenciados y marihuana a granel. Durante décadas, la Sección 280E del Código Tributario federal prohibió a cualquier negocio vinculado al tráfico de sustancias Schedule I o II deducir gastos operativos ni reclamar créditos impositivos. Eso significaba que las empresas del sector pagaban impuestos sobre ingresos brutos, sin poder descontar nómina, alquiler ni otros costos de operación. Con la reclasificación al Schedule III, esa barrera desaparece para los negocios que ya no operan con sustancias de las categorías I o II. La guía del IRS también establecerá cómo dividir gastos en empresas con actividades mixtas — es decir, aquellas que combinen productos afectados y no afectados por la Sección 280E. No todos los negocios vinculados al cannabis califican. El IRS solo reconocerá los beneficios fiscales para determinadas categorías de empresas y productos. En cuanto al período fiscal, la guía del IRS establecerá una regla de transición: la reclasificación aplicará desde el año fiscal completo que incluya la fecha de entrada en vigor de la orden del DOJ, para las actividades que ya no involucren sustancias Schedule I o II.