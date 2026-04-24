Durante este viernes, 24 de abril de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial. En este viernes, 24 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por la salud, el juicio de otros o el dolor de enfrentar verdades incómodas. También puede indicar necesidad de cuidado personal y de arreglar asuntos pendientes para recuperar control y confianza. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.