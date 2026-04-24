El reciente cambio impulsado por el Gobierno federal de Estados Unidos marca un giro en la política sobre el cannabis. La reclasificación de la marihuana como una sustancia de menor riesgo reconoce su uso terapéutico y abre la puerta a un acceso más regulado para pacientes. La medida, que surge tras una revisión impulsada por el Departamento de Justicia, no legaliza el consumo general, pero sí refuerza los programas médicos existentes en distintos estados. En este marco, las autoridades establecen que el acceso estará condicionado a requisitos estrictos y documentación obligatoria. El nuevo esquema reconoce el uso medicinal del cannabis dentro de sistemas regulados por los estados. Para acceder, las personas deben cumplir condiciones específicas y contar con respaldo médico. Entre los requisitos principales se encuentran: Estas condiciones permiten que el acceso esté limitado a pacientes con necesidades terapéuticas comprobadas. El Gobierno mantiene controles estrictos para evitar el uso indebido, incluso con la nueva clasificación. La regulación sigue dependiendo en gran parte de los estados. Los principales mecanismos de control incluyen: Este esquema busca garantizar que el consumo se mantenga dentro de parámetros médicos y legales. La reclasificación traslada al cannabis desde la categoría más restrictiva a una de menor riesgo, lo que reconoce su uso médico y facilita la investigación científica. Sin embargo, las autoridades aclaran que esto no significa una legalización total. El uso recreativo sigue prohibido a nivel federal y el acceso medicinal continúa sujeto a controles, registros y validaciones médicas. De esta manera, la nueva medida establece un marco más flexible para tratamientos, pero mantiene un sistema regulado donde el documento de paciente registrado es clave para acceder al cannabis medicinal.