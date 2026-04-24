La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el rol de España dentro de la OTAN en medio de versiones sobre una posible suspensión impulsada desde el Pentágono. El Gobierno español buscó desactivar el impacto político del rumor y reafirmó su compromiso con la alianza militar. En paralelo, el presidente Pedro Sánchez relativizó la información y sostuvo que el Ejecutivo se guía por documentos oficiales y no por comunicaciones internas filtradas. La controversia surge en un contexto de tensiones internacionales por la guerra en Irán y las diferencias entre aliados occidentales. La respuesta oficial llegó tras una información difundida por Reuters que señalaba la posibilidad de sanciones hacia países que no se alineen plenamente con la estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, desde Bruselas, la propia alianza descartó la viabilidad jurídica de una expulsión. El marco legal de la OTAN resulta categórico: no existe un mecanismo formal para suspender o expulsar a un Estado miembro. El Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, solo contempla la adhesión de nuevos integrantes y la retirada voluntaria de un país. La aclaración institucional reforzó la postura del Gobierno español, que transmitió tranquilidad y descartó cualquier escenario inmediato de ruptura. La arquitectura jurídica de la OTAN actúa, en este caso, como un límite frente a tensiones políticas coyunturales. España mantiene una participación activa en operaciones de la OTAN, especialmente en el flanco este europeo y en misiones desplegadas por tierra, mar y aire. Esta contribución fue destacada por la ministra de Defensa como evidencia del compromiso sostenido del país con la seguridad internacional. En este contexto, el Ejecutivo intenta sostener una línea de equilibrio: mantener la cooperación con sus aliados mientras defiende una política exterior alineada con el derecho internacional. La tensión refleja un momento delicado en la cohesión interna de la alianza, atravesada por intereses divergentes frente a conflictos globales.