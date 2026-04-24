En los últimos meses, un consejo simple comenzó a circular con fuerza en redes sociales: colocar una moneda sobre el módem o router WiFi para mejorar la conexión. La idea, aunque suena extraña, despertó curiosidad entre usuarios que buscan optimizar su señal sin gastar dinero. Sin embargo, detrás de este truco hay explicaciones técnicas y también ciertos mitos. Especialistas advierten que su efectividad depende de varios factores, y que no siempre genera los resultados esperados. La recomendación surge de la creencia de que los objetos metálicos pueden influir en la distribución de la señal inalámbrica. En teoría, una moneda podría actuar como una especie de reflector que redirige las ondas del WiFi. Este efecto se basa en principios físicos relacionados con la propagación de señales electromagnéticas. Algunos materiales pueden alterar la dirección de las ondas, lo que en ciertos casos podría mejorar la cobertura en zonas específicas. No obstante, el impacto real de una moneda es muy limitado debido a su tamaño. A diferencia de dispositivos diseñados para amplificar señal, este truco carece de precisión técnica. Por eso, aunque puede generar curiosidad, no existe evidencia sólida de que funcione de manera consistente en todos los hogares. Los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no existe evidencia científica que respalde la idea de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. En ese sentido, advierten que se trata de un mito viral sin sustento técnico comprobado. Según los expertos en tecnología, hay lugares en la casa donde no hay que poner el router del wifi: