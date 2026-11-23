En México, el art. 518 de la LFT fija 2 meses para reclamar un despido injustificado; el plazo se suspende al pedir conciliación prejudicial.

En México, los trabajadores que enfrentan un despido injustificado tienen un plazo legal para reclamar sus derechos ante las autoridades laborales.

El artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo establece que las acciones de cualquier trabajador separado de su empleo prescriben en 2 meses, contados a partir del día siguiente a la fecha del despido.

¿Qué establece el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo?

El artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados de su empleo.

La disposición también determina que el plazo comienza a correr a partir del día siguiente a la fecha de la separación laboral. Esto significa que el trabajador no debe dejar pasar el tiempo si considera que fue despedido injustificadamente y quiere solicitar su reinstalación o una indemnización.

Sin embargo, la legislación contempla una excepción importante: el período puede suspenderse cuando el empleado presenta una solicitud de conciliación prejudicial. Esta disposición establece cuánto tiempo tiene una persona para iniciar un reclamo laboral.

En México, el art. 518 de la LFT fija 2 meses para reclamar un despido injustificado; el plazo se suspende al pedir conciliación prejudicial. Fuente: Magnific

¿Qué es un despido injustificado en México?

Un despido injustificado ocurre cuando un patrón termina la relación laboral sin que exista una causa legal que justifique la rescisión del contrato o cuando no puede acreditar los motivos que invoca para separar al trabajador.

Según la Ley Federal del Trabajo, esta situación puede dar derecho al empleado a solicitar su reinstalación o una indemnización, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 48.

¿Qué sucede si el patrón no entrega un aviso de despido?

El artículo 47 de la LFT establece que el empleador debe entregar un aviso escrito en el que señale las conductas que motivan la rescisión y las fechas en que ocurrieron. Si el patrón no entrega ese aviso personalmente o por conducto del Tribunal, la separación se presume injustificada, salvo prueba en contrario.

La misma disposición establece que la prescripción de las acciones derivadas del despido no comienza hasta que el trabajador recibe personalmente el aviso de rescisión .

¿Qué pasa si el trabajador inicia una conciliación?

La Ley Federal del Trabajo contempla un mecanismo de conciliación prejudicial para intentar resolver los conflictos entre empleados y patrones antes de llegar a un juicio. De acuerdo con el artículo 518, el plazo de prescripción se suspende desde la fecha en que el trabajador presenta la solicitud de conciliación prevista en el artículo 684-B.

El cómputo se reanuda al día siguiente de que se expide la constancia de no conciliación o se determina el archivo del expediente por falta de interés de alguna de las partes, de acuerdo al artículo 521, fracción III.