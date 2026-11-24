La tasa de desempleo cayó al 6,5% en octubre y alcanzó su menor nivel desde diciembre de 2014, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). La desocupación disminuyó 0,6 puntos porcentuales respecto a setiembre, cuando había alcanzado el 7,1%.

En el décimo mes del año, la tasa de actividad se ubicó en 64% y la de empleo en 59,8%, con variaciones moderadas frente al mes anterior, según el INE.

Respecto a la situación de hace un año, el empleo en octubre de 2025 había marcado 60%, mientras la tasa de actividad alcanzaba 64,7%, siete décimas superior.

Empleo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al caer más la tasa de actividad que el empleo (que bajó dos décimas interanual) el desempleo cayó de 7,3% en octubre de 2025 al referido 6,5% en octubre de este año.

El INE estima que en octubre había 1.775.500 ocupados y 123.700 desocupados (unos 15 mil menos que hace un año).

Entre la población ocupada, en octubre el 20,6% declaró que no aporta a la seguridad social (informalidad), el mínimo desde mediados de 2023. El subempleo (personas que trabajan, pero declaran querer trabajar más) se ubicó en 8,9%.