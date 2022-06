La revancha de Daniel Scioli, Máximo Kirchner y la nueva versión de la marcha peronista

"Sabés por qué estaba enojada con vos?... Porque a las 9 de la noche ya dijiste que habíamos perdido... Mirá vos cómo terminó la elección... Un punto de diferencia!!! La seguíamos discutiendo hasta hoy", lo recibió, hace un par de meses, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a Daniel Scioli hace aproximadamente dos meses, cuando luego de seis años le levantó el veto personal que lo sumergió casi en el destierro dentro del Frente para la Victoria, primero, y el Frente de Todos más tarde.

Quien eligió a Carlos Zannini como su vice en 2015 le recriminaba que en aquel momento crucial para la vida política del entonces oficialismo el candidato presidencial saliera antes de lo previsto a confirmar su propia derrota. "Él es eso. Un deportista. Juega para ganar, pero cuando pierde, lo acepta, no anda buscando ninguna excusa", le dijo a El Cronista uno de los tantos amigos que tiene el ex campeón de motonáutica.

La vuelta a lo más alto del esquema de poder oficial del hasta ahora embajador en Brasil fue casi como una "reivindicación personal" y si bien nunca se le fue de la cabeza, ahora mucho más sostiene que él quiere tener una "revancha" presidencial. ¿Competirá con quien se autopercibe para un segundo tiempo?... Argentina hace posible realizar cualquier utopía, a priori, imposible.

El futuro ministro de Desarrollo Productivo ha sido una de las pocas decisiones importantes y sorprendentes que realizó Alberto Fernández, justo un día después de que su vice le pidiera que usara la lapicera que ella le regaló, dos veces. La primera cuando lo ayudó para ser Presidente y la otra cuando le volvió a regalar otra, en el acto de Tecnópolis por los cien años de YPF.

Scioli, quien también se autopercibía como candidato presidencial "si Alberto no puede o desiste de ir por su reelección", habló de su situación personal aquella vez que volvió a hablar con Cristina Fernández de Kirchner. En esa charla le juró lealtad a Fernández y le dijo lo mismo que le había anticipado, hace un tiempo, al jefe de Estado. "Caminá, dale, perfecto", lo alentó la vice que siempre lo sometió a diferentes tipos de destratos.

Daniel Scioli y Cristina Kirchner (Foto de archivo)

En aquellos momentos, desde 2007 al 2015, la dependencia del gobierno provincial con respecto a los fondos nacionales eran similares a los actuales, con la diferencia que ahora, la orden dada el primer día, con la experiencia de lo que ella misma le había hecho a Scioli, es que nunca le dejaran de enviar dinero a Axel Kicilof. "Sino la Provincia te explota", diría con conocimiento de causa.

El ex gobernador, más allá de su discreta gestión, tuvo que soportar cuarenta días de paro del gremio docente y, como siempre manifestaba el fallecido Alejandro Arlía, su ministro de Economía durante varios años, "no sabíamos si podíamos pagar los sueldos hasta el 28 de cada mes porque hasta ese momento siempre surgía alguna complicación".

"Es un chancho adentro de una cárcel... Ya teníamos demasiados problemas para que te pusieran un animal así", ilustró apenas se conoció la noticia de su arribo al gabinete un importante dirigente frentetodista que sabe que a Scioli no le importa nada lo que dicen de él y las operaciones periodísticas que le realicen. Como se ve, ha sabido sobrevivir a muchos traumas.

Más allá de generar cierto clima de alivio y hasta tibia esperanza en el nonato albertismo, en los sindicalistas que lo apoyan, en muchos intendentes y en la mayoría de los gobernadores que ya lo conocen, Scioli también frustró el inocultable intento por parte de Máximo Kirchner de colocar en el gabinete a Sergio Massa, con el cual iban a revitalizar la gestión con un mega ministerio. "No pudiste con Guzmán... ¿Cómo harán con Daniel?" se preguntó un reconocido consultor político.

Presuroso, quien primero salió a aplaudir su designación fue quien le cobra los impuestos de su casa de La Ñata, el intendente de Tigre, Julio Zamora, con quien comparte buena parte de sus antiguos funcionarios del área de comunicación.

Julio Zamora, intendente de Tigre

Sin embargo, la picardía de Zamora sobrepasa el tema impositivo. Sabe que con su nombramiento de este "distinguido vecino" se enfurecen los otros también "vecinos ilustres" Massa y Malena Galmarini de Massa, que no tienen en ninguna lista de invitados a ningún evento a Scioli.

A pesar de todos los esfuerzos que hicieron por mejorar las relaciones personales caducas desde 2015, el intendente y su ex jefe político y antecesor nunca pueden conciliar del todo y, día que pasa, día que todo se agrava entre ellos.

¿Unidad o necesidad? La nueva versión de la marcha peronista

Donde tampoco quedó claro si hay unidad o necesidad fue en el acto en homenaje a los fusilados de José León Suárez, en la tarde del jueves, en la que el frío dominó el acto que compartieron Máximo Kirchner y Gabriel Katopodis.

El ministro Gabriel Katopodis, el diputado Máximo Kirchner... y ¿un acto de unidad o necesidad?

Quedó en claro que no son lo mismo en algunos gestos en el énfasis del mensaje que dio el ministro Katopodis y el cierre que realizó el presidente del PJ bonaerense. Sin embargo, lo que marcó claramente que no son lo mismo se vio al final de la marcha peronista, oportunidad que la Cámpora utiliza para dar su propia versión y agrega dos estrofas en contra de la década del 90 y recordando a Eva Perón.

Quizás no lo sepan pero el fundador del kirchnerismo fue el que dijo que Carlos Menem era el mejor presidente de la historia y el senador Oscar Parrilli el que aprobó la privatización, como miembro informante, de YPF.

Esas dos estrofas fueron tapadas completamente por los bombos de las agrupaciones peronista de San Martín y la organización municipal que aprovechó para iniciar oficialmente el acto.

MANES, EL IMAN QUE PEGA ELEMENTOS DISPERSOS

La irrupción de Facundo Manes en el mundo radical revitalizó la más que centenaria estructura que hasta su llegada tenía bocas de expendio por todo el país pero ningún producto que ofrecer a nivel nacional, salvo el esfuerzo ciclópeo que realiza Gerardo Morales como presidente partidario.

Sin embargo, su sola presencia no puede esconder las cada vez más notorias diferencias políticas, que a veces caen en lo personal, que subsisten entre los integrantes de cada una de las variantes radicales del país.

Ahora, "que haya diferencias entre Morales con los mendocinos (por Alfredo Cornejo), o con Martín Lousteau, vaya y pase... La locura es que ya es entre los principales dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, quienes empiezan a toparse unos con otros. Seguí de cerca la relación entre Maxi Abad y Daniel Salvador", le confió a El Cronista uno de los pocos que, por su lugar estratégico, tiene que hablar con los arriba nombrados.



Algo de esto se percibió el lunes de esta semana cuando, por una cuestión de "guardar las formas", terminó habiendo media docena de oradores en la inauguración de un local partidario en Loma Hermosa, uno de los barrios humildes de Tres de Febrero.

"El milagro lo hizo Facundo, que al igual que lo que se veía en la época con Raúl Alfonsín, hace que los que no tenían ganas de militar vuelvan recargados. Pero él es candidato, no el conductor del proceso", confió alguien que sigue de cerca el paso de Cornejo por todo el país.

Efectivamente, hacía rato que no se inauguraba una casa radical de estas características en el Conurbano. Los organizadores Germán Cáceres, quien le "prestó" su agenda al dueño del evento, Walter Alsina, tuvieron que hacer lo indecible para no dejar a nadie descontento y , tuvieron que hablar Abad, Salvador, Alejandra Lorden, Erica Revilla, y Julio Alfonsín, ya que el local llevaba el nombre del ex presidente Raúl Alfonsín, entre otros.

Producto de la feroz interna local, las autoridades partidarias del distrito prefirieron ausentarse de manera masiva, además de algunos dirigentes seccionales con los que trabajan políticamente. La interna es tal que cuando Salvador nombró a estos dirigentes, un grupo de los presentes, encabezados por el secretario general del gremio municipal, Ariel Collia, se levantó y se fue.

Esto que sucede en este distrito ejemplifica lo que ocurre en la mayoría de los municipios del Conurbano donde los radicales no solo no tienen candidatos que los representen, sino que también se destrozan en voraces divisiones internas que nadie parece tener ganas de acomodar. Por eso cierta frescura PRO los lleva puestos en la mayoría de los territorios más poblados de la región.

"Si no lo hizo Salvador que era de la Primera (por la sección electoral que abarca la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires) mucho menos lo hará Maxi, que está en Mar del Plata y con los votos del interior maneja todo", dijo, con todo desparpajo, un convencional que participó activamente de la reunión de hace quince días en La Plata, donde fue elegido Gastón Manes como presidente de la Convención Nacional.