Facundo Manes: "Argentina tiene más candidatos a presidente per cápita que ningún otro país"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Facundo Manes analizó la política argentina y habló sobre la posibilidad de sumarse a las próximas PASO presidenciales dentro de Juntos por el Cambio.

"Argentina tiene más candidatos a presidente per cápita que ningún otro país. Lo último que necesita Argentina en este momento de dolor es otro candidato a presidente", dijo esta mañana en dialogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.



"Voy a ser parte de una construcción colectiva que plantee un futuro para que de una vez por todas Argentina tenga una experiencia que no tenemos hace muchas décadas, que es encaminarnos a un desarrollo sustentable, progresivo, que nos inserte en los desafíos del Siglo XXI", señaló Manes.

"Creo que estamos ante un fin de época. Esto no lo hace un dirigente, un candidato, una coalición o un partido, esto lo hace una sociedad cuando empuja por un nuevo paradigma . Voy a ser parte de ese colectivo en el lugar que me ponga la gente", insistió el diputado radical.

Y añadió: "La combinación de un sistema decadente más la pandemia va a generar una expresión electoral el año que viene que va a ser lo nuevo versus lo viejo".

Por otra parte, Facundo Manes aseguró que dentro de este "final de época" se encuentran incluidos Mauricio Macri y Cristina Kirchner: "Hasta hace poco Argentina a principios de abril tenía 1900 puntos de riesgo país. Eso significa 19% sobre tasa de interés que el estado tiene para endeudarse. Ucrania bombardeada en ese momento, pagaba en guerra en ese momento 2200. ¿Cómo una economía completamente destruida como la ucraniana tenía el mismo riesgo país que la Argentina?".

En esta línea, planteó que esto se da "porque acá no hay horizonte, no hay futuro. Viene Macri y no puede construir una nueva mayoría desde un extremo, viene Cristina y no puede construir una nueva mayoría... eso es lo que llamamos grieta. Si no podemos construir una nueva mayoría desde el centro, no desde los extremos, el inversor no va a venir".

"La grieta hoy es el principal obstáculo para el desarrollo económico argentino y tanto el expresidente Macri como Cristina representan dos extremos que no van a poder convocar a una nueva mayoría. Yo hace ocho meses estaba en mi consultorio atendiendo pacientes, haciendo ciencia, y trabajando como docente. Dentro del sistema soy un outsider claramente pero que apostó a mejorar la política tradicional. No hago antipolítica", reconoció.