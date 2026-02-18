Samid, de 78 años, estaba internado en el sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde había ingresado por una infección urinaria. Luego, su cuadro clínico se complicó tras detectarle un virus en la sangre, que le disminuyó los valores en sangre, como plaquetas y glóbulos blancos, entre otros. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, explicó la esposa de Samid, Marisa Scarafía, quien extendió la solicitud a dirigentes del peronismo. El empresario de la carne explicó que se sentía mejor y expresó su apuro por llegar al país para que le detecten exactamente qué tiene y qué tratamiento debe realizar. “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, dijo Samid al salir en una camilla rumbo a la ambulancia que lo trasladó desde el sanatorio Cantegril hasta el aeropuerto de Laguna del Sauce. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo”, dijo en declaraciones a Montevideo Portal. “¿Para qué mierda tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, dijo. Samid aseguró en su cuenta de X que solicitó el traslado sanitario de urgencia y haciéndose cargo de los gastos, no había obtenido respuesta de las autoridades argentinas. En particular, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, afirmó.