La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, salió ayer jueves a responder las fuertes críticas realizadas por el empresario cárnico y dirigente político argentino, Alberto Samid, al sistema sanitario de Uruguay. Samid, de 78 años, ingresó al sanatorio Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria, pero luego su cuadro se agravó al contraer un virus en la sangre. Esto obligó su traslado de urgencia en un vuelo sanitario a Buenos Aires tras varias idas y venidas. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, había solicitado la esposa de Samid, Marisa Scarafía, quien extendió la solicitud a varios dirigentes del peronismo. Al día siguiente, Samid fue trasladado en un avión a Buenos Aires. “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, dijo al salir en una camilla rumbo a la ambulancia que lo trasladó desde el sanatorio Cantegril hasta el aeropuerto de Laguna del Sauce. Ni bien llegó a Argentina, el empresario se despachó con fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof y al secretario de Turismo, Daniel Scioli, por no haberlo ayudado en su traslado. Además, en un video en su cuenta de X agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades sanitarias para su arribo a Argentina y al equipo médico que lo trató en una clínica particular bonaerense. Y también criticó la atención médica que recibió en Uruguay. “A mis compatriotas, les digo: si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto, porque ahí van a tener problemas; no tienen medicamentos, no tienen máquina modernas, los médicos son inexpertos”, expresó. Samid aseguró que en Buenos Aires le salvaron la vida. “Les puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay y no llegaba ayer, como llegué, hoy estoy en Uruguay pero estoy en un cajón”, aseguró y pidió disculpas. “Si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen”, afirmó. Ante estas críticas, la directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar, salió al cruce de las expresiones del empresario argentino. “El sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial, la formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia”, aseguró la jerarca en su cuenta de X. “Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado”, explicó. “El traslado en avión sanitario es un procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen, lo cual es un derecho que siempre respetamos y facilitamos”, concluyó.