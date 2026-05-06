Este miércoles, 6 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.666 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,43%. En la última semana, el euro frente al rublo ruso subió 0,84%, pero en el último año cayó 2,75%, indicando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento constante respecto a los días anteriores. Este impulso se ha visto reflejado en un aumento notable en su valor, lo que refleja una mayor confianza en la economía local. En contraste, la tendencia observada durante la semana pasada mostró una cierta inestabilidad, con fluctuaciones que generaron dudas en el mercado. Sin embargo, el reciente avance sugiere un cambio favorable en la percepción económica. Este giro en la cotización del rublo podría ser indicativo de un fortalecimiento económico en la región. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 3.66%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.36%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.