Este miércoles, 6 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9944 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,11%. La cotización entre euro y yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.22% y en el último año acumula -3.99%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha estado apreciándose, lo cual es un indicativo favorable para la economía. El análisis de esta tendencia revela que puede estar influenciada por factores como el crecimiento económico y la estabilidad política, lo que genera confianza en los inversores. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.18%, es menor que la volatilidad anual del 7.74%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.