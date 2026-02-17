El empresario y dirigente político Alberto Samid está internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este y su esposa publicó un mensaje en redes sociales donde manifiesta que espera que dirigentes peronistas puedan ayudar a su familia consiguiendo un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires. La esposa de Samid, Marisa Scarafía, dijo que el empresario fue internado por una infección urinaria, “pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, explicó la esposa de Samid, quien extendió la solicitud a dirigentes del peronismo, que gobierna en la provincia de Buenos Aires y tiene intendentes en varias localidades, aunque es oposición a nivel nacional. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema”, dijo la mujer. “Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, añadió Scarafía, quien dejó dos números de teléfono para contactarse. Samid es un empresario conocido como el “Rey de la carne” y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991. En junio de 2021 tuvo que ser internado en la clínica de La Trinidad de Ramos Mejía con un cuadro “cerebrovascular con síndrome confusional”. En junio de 2019, el Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 le otorgó la prisión domiciliaria al empresario, quien había sido condenado a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos en sus frigoríficos. Si bien llegó al juicio excarcelado, quedó preso en la cárcel de Ezeiza porque en medio del debate viajó sin permiso a Belice y debió ser extraditado. Además, le ordenaron pagar 281.182,60 pesos porque fue el monto que costó el operativo policial para regresarlo al país tras la fuga. El pedido de su defensa para la prisión domiciliaria argumentó que tiene hipertensión y diabetes, y por este motivo argumentó que debía cumplir la condena en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Samid se hizo conocido tras protagonizado en enero del año 2002 una pelea a golpes de puño con el fallecido conductor Mauro Viale durante un programa de televisión en vivo en el canal América. Ambos mantuvieron una discusión acalorada, que primero derivó en acusaciones de evasión de impuestos por parte de Viale y luego en una “chicana judeofóbica” de Samid. Viale lo acusó de “avalar la bomba a la AMIA”, por lo que Samid se levantó de su asiento, se puso cara a cara y le lanzó un golpe de puño a la cara, que derivó en un combate de varios segundos.