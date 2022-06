Máximo Kirchner: "Los medios nos vendieron a Macri como si fuera un osito cariñoso"

Máximo Kirchner buscó dar una imagen de unidad del PJ bonaerense a pesar de los reiterados desencuentros y reclamos en el Frente de Todos. Este jueves cerca de las tres de la tarde llegó a lo que fueron los basurales de José León Suárez donde sucedieron los fusilamientos que Rodolfo Walsh contó en su primera novela de ficción, basada en una investigación periodística, Operación Masacre.

El dato relevante, en medio de la pelea en el Frente de Todos, fue que compartió el acto por el 66 aniversario del fusilamiento con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y con otros dirigentes como el diputado nacional Leonardo Grosso del Movimiento Evita, organización más cercana al Presidente y distanciada de La Cámpora.

La convocatoria estuvo a cargo del intendente interino, Fernando Moreira (reemplaza a Katopodis) pero como presidente del PJ de San Martín. La participación de Kirchner la impulsó el vice del partido, Lauro Grande, subsecretario del Ministerio de Desarrollo de la Nación.

Tanto Katopodis como Kirchner apuntaron al futuro político más que a la grieta interna.

Máximo Kirchner junto a Gabriel Katopodis, Leonardo Grosso, Cristina Alvarez Rodríguez, Grande y Moreira

Kirchner, como su madre Cristina Kirchner, cuestionó el rol de los medios de comunicación. "No estamos diciendo que debe haber una sola voz. Queremos que estén todas y después confiar en el criterio de cada ciudadano y cada ciudadana argentina para que con la mayor información posible acuda a votar", apuntó dos días después del Día del Periodista. Y, tras la media sanción que impulsó la oposición a favor de la boleta única de papel, señaló: "Yo más que elegir el formato de Boleta con el que se va a votar lo que me interesa es que tenga la mayor información posible para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en el 2015 cuando los medios de comunicación nos vendieron a Mauricio Macri como si fuera un osito cariñoso" . "Les puedo asegurar que hubo argentinos y argentinas que con buena fe creyeron que eso que escuchaban en los medios iba a suceder", agregó.

Como la Vicepresidenta, señaló unas fotos en las que se veía sonriente al general Pedro Aramburu, dictador de la Revolución Libertadora que fuera secuestrado y asesinado por Montoneros. "Me imaginaba también cómo sería el sonido de esa sonrisa y pensaba también en el sonido de la risa de ayer y anteayer ahí en AEA. Ustedes lo podrán haber visto y si no lo vieron búsquenlo. El teléfono celular aparte de para pedir cosas y hacer un montón de cosas también sirve para poner AEA, Braun y va a parecer la información ahí". Y volvió a cuestionar los monopolios y la suba de los precios de los alimentos y el crédito que el FMI concedió a Mauricio Macri y reprochó que no se haya hecho con parte de esos fondos la planta de gas licuado.

Cristina Kirchner cruzó al dueño de La Anónima por su increíble confesión: su receta contra la inflación es "remarcar todos los días" - El Cronista



Gran parte de su discurso se enfocó en el ex presidente, "un tipo que viene a administrar la Argentina como administraba la Ciudad de Buenos Aires, sin contar los medios de comunicación las enormes desigualdades que hay en la Argentina entre los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y por ejemplo el Municipio de San Martín, de Matanza, de Lanús y ni hablar del interior de nuestro país".

También dijo que "nos querían vender, llámese un ingeniero" para que muchos creyeran, describió, que "esta gente si está preparada para gobernar, pero vos si naciste en un barrio no estas preparado para gobernar, vos si fuiste a la escuela pública o a la universidad pública no estás preparado para gobernar". Por eso pidió que estudien y se preparen, además de reivindicar la gestión de sus padres, Néstor y Cristina Kirchner.

Finalmente pidió que "si hay alguno que ande con el cuentito de la libertad o de la democracia que le cuente de Valle, de Vallese, que le cuente de Eva Perón, y de tantos compañeros y compañeras que realmente tuvieron un compromiso con la libertad y con su patria" y que "no aflojen, es complejo, es difícil, pero debatamos y discutamos de cada verdad relativa la síntesis superadora".

El kirchnerismo pone a prueba al Presidente y a Guzmán - El Cronista



MENSAJE POR LA UNIDAD

Gabriel Katopodis de local, como intendente en uso de licencia y ministro de Obras Públicas

En el predio, que ya no es el basural sino que alberga un polideportivo con piscinas climatizadas públicas y la Escuela Municipal de Danza, Música y Circo, Katopodis resaltó el encuentro peronista, con un guiño obviamente por la presencia de Kirchner y recordó la Revolución Libertadora "que tenía el plan de eliminar al peronismo".

"Mal o bien, de manera ordenada, de manera desordenada el peronismo se mete con las grandes fortunas, se mete contra los que joden a nuestra gente. El peronismo defiende siempre los derechos de los que menos tienen y de los trabajadores" continuó el ministro para mostrar que el actual gobierno no abandona su senda.

Ubicado entre los más cercanos al presidente Alberto Fernández, Katopodis reivindicó a Kirchner. "Néstor fue lo que fue primero porque transformó la vida de los argentinos y después nos convocó a llenar las plazas", elogió al padre del diputado nacional y destacó el trabajo conjunto con quien ahora preside el partido en la provincia. Pidió no olvidar la gestión anterior y "cuidar la esperanza" en un claro mensaje para sostener la unidad a pesar de las permanentes discusiones públicas y reclamos que encabezan tanto Cristina Kirchner como La Cámpora y el propio Máximo Kirchner.