En esta noticia Efecto del refinanciamiento

Axtel, compañía regiomontana de servicios de tecnología de la información y la comunicación, le está dando la vuelta a la desaceleración de nuevos contratos durante el cuarto trimestre de 2025 y los primeros meses de 2026. Según su reporte de resultados del segundo trimestre del año, desde marzo, la adquisición de nuevos contratos en el segmento empresarial mejoró 38%.

“La mejora en la actividad comercial, particularmente en los segmentos empresarial y gobierno, junto con una disciplina en la optimización de recursos, contribuyó a un incremento secuencial de 17% en el EBITDA Comparable. Durante el trimestre también registramos un crecimiento en los ingresos recurrentes en gobierno y una sólida demanda por soluciones de conectividad de alta capacidad de Axnet”, dijo Armando de la Peña, director general de Axtel, en un comunicado.

Durante el segundo trimestre, la compañía reportó ingresos totales por MXN $2,938 millones y un EBITDA Comparable de 862 millones. Esta variable tuvo una disminución de 10% en comparación con el mismo periodo de 2025, debido a la caída de los clientes en meses anteriores al trimestre.

La empresa fundada en 1994 reportó que en el segmento empresarial, los ingresos alcanzaron MXN $2,181 millones en el segundo trimestre del año, manteniéndose estables frente al mismo periodo del año anterior.

“Este desempeño reflejó un mayor dinamismo en los servicios de tecnologías de la información y ciberseguridad, cuyos ingresos crecieron 5% año contra año, impulsados por la demanda de soluciones de nube y ciberseguridad”, comunicó la empresa.

Para responder a la creciente demanda de soluciones digitales empresariales, en dicho periodo la compañía realizó eventos junto con Freshworks, Fortinet y Microsoft, enfocados en automatización, experiencia del cliente, ciberseguridad e inteligencia artificial, con el objetivo de promover soluciones que impulsen la eficiencia, la resiliencia operativa y la toma de decisiones basada en datos.

De la Peña agregó que “la mejora en la actividad comercial, particularmente en los segmentos empresarial y gobierno, junto con una disciplina en la optimización de recursos, contribuyó a un incremento secuencial de 17% en el EBITDA Comparable. Durante el trimestre también registramos un crecimiento en los ingresos recurrentes en gobierno y una sólida demanda por soluciones de conectividad de alta capacidad de Axnet”.

El segmento gobierno registró ingresos por MXN $308 millones en el trimestre. Dentro de este segmento, los ingresos de telecomunicaciones crecieron 49% año contra año, respaldados por una mayor demanda de conectividad, renovaciones contractuales y servicios incrementales brindados a entidades federales. Asimismo, los ingresos recurrentes del segmento crecieron 34%.

Efecto del refinanciamiento

Axtel completó un crédito por u$s 210 millones, denominado en dólares y su equivalente en pesos, con un plazo inicial de tres años y opciones no comprometidas para extender su vencimiento hasta por dos años adicionales.

La compañía detalló que del monto total, u$s 160 millones se destinaron al refinanciamiento de deuda existente, mientras que 50 millones de dólares corresponden a una línea de crédito revolvente que fortalece la liquidez de la compañía.

Tras este movimiento financiero, Axtel redujo deuda en más de u$s 25 millones durante el semestre y pagó 10 millones de dólares en dividendos. Bajó deuda, mejoró su perfil financiero y devolvió capital a accionistas.