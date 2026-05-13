La inteligencia artificial pasó de ser una tecnología poco conocida por el público masivo a convertirse en un nuevo sistema operativo dentro de las organizaciones. Así lo planteó Fabián Díaz Segovia, Sr. manager Multicloud Híbrida en Personal Tech, quien sostuvo que la adopción de IA supone un cambio profundo en la estructura y la cultura de las empresas. “La IA no es como un software que se compra; es como un sistema operativo de la organización”, dijo Díaz Segovia. Según el ejecutivo, esta visión implica transformar la manera en que se diseñan los procesos, se toman decisiones y se desarrolla el talento. Hoy, la IA generativa capta la atención pública, pero en el ámbito empresarial el debate va mucho más allá de la eficiencia o la reducción de costos. En Personal Tech, comentó, la IA se utiliza para optimizar la atención al cliente por medio de bots que interactúan de manera inmediata y precisa. “Se generan bots cada vez más humanos que atienden al cliente de forma inmediata y muy asertiva”, explicó Díaz Segovia, quien destacó la rapidez y precisión que la tecnología aporta al contacto con los usuarios. Según adelantó, además, la compañía implementó la integración de pequeñas unidades de inteligencia artificial en servicios cotidianos. Un ejemplo concreto es el asistente de autodiagnóstico en la aplicación de Flow, el servicio de wifi de Personal. A través de esta función, el sistema analiza el comportamiento de la señal dentro del hogar y ofrece recomendaciones para mejorarla. “Hay mucho de IA para entender cómo la señal se mueve dentro de la casa y hacer recomendaciones y correcciones”, detalló el ejecutivo. No obstante, el mayor desafío para las organizaciones reside en el plano cultural. Díaz Segovia afirmó que “el cambio que necesitamos todos es cultural y en los procesos de negocios para habilitar justamente nuevos negocios y nuevos focos de valor”. La transformación tecnológica, aseguró, exige un cambio de mentalidad que permita a las personas apropiarse de las herramientas disponibles. Según contó el ejecutivo, en Personal Tech el proceso de adaptación comenzó hace dos años con la identificación de empleados dispuestos a convertirse en embajadores de la tecnología. La estrategia incluyó la formación de grupos internos y la democratización del acceso a la IA. “Cualquier persona dentro de la empresa puede crear su propio bot o agente. Está en cada uno cuánto quiere aprender o no. Las herramientas están”, sostuvo. La comunidad de Personal está integrada por alrededor de 2000 empleados y, según datos internos, más del 10% ya participa activamente en iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial. Esta dinámica genera un efecto contagio y acelera la adopción de esta tecnología en distintos sectores de la empresa de telecomunicaciones. “La IA viene a aumentar las capacidades humanas. No estamos hablando de reemplazos, se van a poder hacer muchas más cosas en menor tiempo y dedicarse a tareas de mayor valor”, concluyó Díaz Segovia.