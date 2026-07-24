El tiempo en España durante este viernes, 24 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 24 de julio

El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia y Asturias, donde se esperan cielos nubosos y chubascos, con probabilidad de tormentas fuertes. En el resto del país habrá cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el Levante.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, superando los 35 grados en el este peninsular y Andalucía. Las mínimas ascenderán en el este, mientras que el alisio soplará fuerte en Canarias y habrá vientos moderados en los litorales del sur y otros sectores.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos despejados en Madrid, mínimas con descensos locales en la Sierra y sin cambios en el resto, máximas en descenso generalizado y viento de suroeste flojo que subirá a moderado por la tarde y al final amainará y rolará a oeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas en la vertiente mediterránea. Habrá polvo en suspensión en el sureste y temperaturas máximas de 44 grados y mínimas de 18 grados, con vientos flojos a moderados de componente oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el litoral de Tarragona y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Se espera polvo en suspensión en la mitad sur y una baja probabilidad de chubascos en el Pirineo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y hasta 40 grados de máxima, con viento flojo que cambiará de dirección durante el día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, desarrollándose nubosidad por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el valle del Ebro y Huesca, acompañados de rachas intensas de viento y granizo. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 17 grados y un máximo de 41 grados en muchas áreas, especialmente en el valle del Ebro, el Bajo Aragón y el sistema Ibérico occidental, con un viento flojo que variará a suroeste moderado en el sistema Ibérico.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto por nubes bajas por la mañana, con brumas y nieblas. Durante el día, aumentará la nubosidad y se esperan chubascos y tormentas, algunas localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 27 grados, con un ligero descenso en las máximas. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo 1 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, aumentando a nubes medias y altas por la tarde; brumas y niebla matinal, con polvo en suspensión. Mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios; noche tropical o muy cálida. Viento flojo a moderado del S-SE.

Poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y el oeste de las más orientales. Calima ligera en niveles altos afectando principalmente a la provincia oriental. Temperaturas con pocos cambios, máximas de 30 °C y mínimas de 17 °C. Alisio fuerte con rachas ocasionales muy fuertes localmente en Lanzarote, en la mitad sur de Fuerteventura y en zonas bajas del sureste y noroeste del resto de islas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Predominará un cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y posibilidades de tormentas fuertes en la tarde, especialmente en el sur de Valencia; temperaturas entre 22 y 40 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso por la mañana, con posibilidad de bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, aumentará la nubosidad en el norte, con probables chubascos dispersos y tormentas en el noroeste montañoso. Las temperaturas oscilarán entre 10 grados de mínima y 39 grados de máxima, siendo estas últimas más notables en el este y el viento será variable, aumentando a moderado del oeste.

El clima se presenta con cielos principalmente despejados, aunque se anticipan intervalos de nubosidad en el sureste y la posibilidad de tormentas ocasionales y chubascos en el este de Albacete. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en la mitad este, mientras que las máximas descenderán, alcanzando hasta 41 grados en la región y generando aviso amarillo en varias zonas. El viento será flojo de componente oeste, aumentando a moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos despejados con polvo en suspensión, vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes y temperaturas con mínima sin cambios de 22 °C y máxima en descenso hasta 36 °C.

Melilla: cielos poco nubosos, 27–33 grados (mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso) y vientos del oeste moderados, ocasionalmente fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 16, mientras el viento fluctuará entre flojo y moderado. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas que alcanzarán los 37 grados, con posibilidad de tormentas aisladas en el Pirineo.

En La Rioja, poco nuboso con nubes de evolución por la tarde, 17°C de mínima y 39°C de máxima, viento variable tendiendo a noroeste de flojo a moderado.