La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del jueves 23 de julio

Durante el jueves, 23 de julio de 2026,

Los números ganadores son 15, 19, 30, 39, 44 y 45; la cifra complementaria es el 41 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "380092.06" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "2" ganadores con un galardón de "69107.65" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del jueves, 23 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.284.571 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.178.257 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 380092.06 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 69107.65 euros.

3.Cinco aciertos: 60 ganadores con un premio de 1.151,79 euros.

4.Cuatro aciertos: 3537 ganadores con un premio de 29,31 euros.

5.Tres aciertos: 68238 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 427918 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo restante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, define un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos sin excepción. Juega por diversión, no persigas pérdidas y toma descansos frecuentes.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o notas que pierdes el control, busca apoyo.