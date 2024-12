La encrucijada de Muniain: ¿San Lorenzo al borde de la quiebra?

La dinámica social del siglo XXI nos plantea desafíos a velocidad supersónica, confrontándose hechos del pasado con el presente y proyectando el escenario futuro.

Las conclusiones de los internautas suelen ser inmediatas y, muchas veces, explosivas. Así, una seguidilla de acontecimientos inclina la balanza hacia el éxito o el fracaso, sin términos medios. El fútbol como organización no escapa a las reglas de esa elemental lógica.

En las últimas semanas, sonaron alarmas en San Lorenzo de Almagro luego de magros resultados tanto en lo deportivo (puesto 24 sobre 28 equipos) como en lo institucional (asamblea suspendida por desmanes, futbolistas con atrasos salariales, aumento del déficit: $ 700 millones mensuales, aumento del pasivo: 27%). Tras el primer año de gestión de las nuevas autoridades, la crisis heredada parece no tener fin.

Hace un año asumió el actual presidente

El 17 de diciembre de 2023, Marcelo Moretti, candidato por la agrupación "Boedo en Acción", sumó el 36,7% de los votos sobre una asistencia récord de más de 19 mil socios. Moretti fue vocal de la Comisión Directiva que presidía Marcelo Tinelli hasta que decidió renunciar en septiembre de 2021.

Una vez asumido como presidente, en diálogo con Radio Mitre, Moretti apuntó: "Lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico".

Y agregó: "El día de nuestra asunción quisimos regalarle a Paulo Silas una camiseta y no había. No dejaron nada, ni computadoras. Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y (Horacio Arreceygor, presidente saliente) la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas".

Y, además, precisó: "Se han pedido créditos por millones de dólares que no se sabe para qué lo hicieron. El club vendió por millones de dólares y no se construyó nada ni salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es: ¿dónde está la plata?**, por eso vamos a hacer una auditoría".

La asamblea frustrada

El viernes 13 de diciembre, en la previa al partido entre San Lorenzo frente a Tigre (0-1), debía desarrollarse la asamblea general para aprobar el balance 2023/2024. Sin embargo, cerca de 200 socios ingresaron al Polideportivo Lorena Mariel Alloni y al grito "que se vayan todos" lograron que el acto se suspenda.

Luego de los incidentes, Moretti declaró: "Estamos en una situación casi terminal, hemos puesto dinero muchos dirigentes. Vamos a hacer un presupuesto más austero. Le pido perdón al hincha por este presente deportivo. Vinimos a sanear el club y hacer el estadio en Boedo". Tras la derrota frente a Tigre, en el "Nuevo Gasómetro" continuó el clima enardecido.

Los jugadores, con gestos de desazón, se juntaron en el círculo central, en medio de silbidos y abucheos. Mientras, desde las tribunas los hinchas lanzaban insultos junto a la consigna "los pibes no se venden", siguiendo los disturbios en el estacionamiento. Horas antes, la Comisión Fiscalizadora había dictaminado rechazando las cifras del ejercicio contable (5 votos sobre 7).

Uno de sus miembros, Ariel Deán, en diálogo con La Nación señaló: "El balance del oficialismo refleja lo mala que es su gestión. Se incrementaron el pasivo, las deudas y el gasto en fútbol profesional, con pésimos resultados deportivos. Además, hay un reconocimiento de mutuos [préstamos privados] y un recálculo de deuda con exdirectivos que incrementan el pasivo corriente [deudas exigibles a corto plazo] en más de U$S 4 millones. Por último, se contabiliza una nueva deuda con una empresa de EE.UU. por U$S 1,5 millones sin la suficiente documentación respaldatoria".

La piedra del escándalo

La dirigencia actual se vio obligada a transferir a dos juveniles a Defensa y Justicia a cambio de U$S 1,7 millón de dólares por el 50% derechos económicos de Agustín Hausch y Santiago Sosa. La intervención de Sergio Marchi (Futbolistas Argentinos Agremiados-FAA) propició que una parte del dinero (unos U$S 650 mil dólares) sirvieran para poner "al día" salarios adeudados al plantel hasta el mes de octubre, evitándose en lo inmediato medidas de fuerza e intimaciones reclamando el pase libre.

El tesorero del club, Leandro Goroyesky, en declaraciones a TNT Sports confesó: "Es entendible el enojo de la gente, no se hizo el torneo que esperábamos. Tenemos que llevar un mensaje de tranquilidad. De nuestro lado realizar la autocrítica pertinente siempre que los resultados no se dan, evidentemente en algo estamos fallando, en algo, nos estamos equivocando. Tendremos que cambiar, tratar de mejorar las cosas para el año que viene poder hacer una mejor campaña y mejorar las cuestiones estructurales que tiene el club que a veces hacen que se haga muy difícil gestionar como uno pretende".

Iker Muniain: ¿seguirá con la 80 azulgrana?

Nacido en Pamplona (España) hace 32 años, el mediocampista ex Athletic Bilbao lució la cinta de capitán el último partido del año. En septiembre pasado, el presidente Moretti en diálogo con Radio La Red explicó: "Es la mejor incorporación desde que estamos al mando. Hay una empresa que nos está apoyando, que es un sponsor del club, y hay dos personas amigas, empresarios, que también van a ayudar de manera desinteresada, sin pedir nada a cambio porque querían que se dé".

En tanto, el popular "vasco" declaraba: "Siento una felicidad enorme de poder estar aquí, la verdad es que me encantó el estadio y no puedo esperar para verlo lleno de gente animando al equipo. Todo lo que vi me encantó, me ilusionó".

Hoy el panorama es muy diferente con sólo reparar en sus ojos enrojecidos al retirarse del estadio tras la derrota contra Tigre. Si bien Iker siempre dejó en claro sus ganas de cumplir el contrato hasta diciembre de 2025, en las últimas horas recibió una oferta del Botafogo, reciente Campeón de la Copa Libertadores.

Con una cotización de 4,5 millones de euros (según Transfermarkt.com.ar) no puede aventurarse cuál será su respuesta final ante la casi segura insistencia del club brasileño, clasificado al Mundial de Clubes FIFA 2025 a disputarse en EE.UU.

Al borde de la quiebra

Ante versiones sobre el posible alejamiento de Moretti, el oficialismo dio un comunicado a los socios: "Por iniciativa del presidente Marcelo Moretti, hoy se decidió la conformación de un nuevo Departamento de Fútbol, que será encabezado por Néstor Navarro. El vicepresidente 1º también liderará un equipo que trabajará en una fuerte reestructuración económica y financiera de San Lorenzo".

Y se agrega: "Ambas medidas, resultantes de un análisis profundo y de una fuerte autocrítica del bloque oficialista, apuntarán a mejorar la situación económica, financiera y deportiva".

Del otro lado, los dirigentes opositores lanzaron un comunicado titulado: "Sin conducción, sin futuro", con duras críticas: "San Lorenzo enfrenta una grave crisis marcada por la falta de conducción, liderazgo, transparencia y respeto tanto al socio como al estatuto. Esta situación nos ha arrastrado a un presente desastroso y peligroso en los aspectos económico, financiero, institucional y deportivo. Nuestro club está al borde de la quiebra, la desaparición o incluso la privatización" (firmado por Marcelo Culotta, César Francis, Sergio Costantino, Agustina Nordenström y Cristian Evangelista).

Cierta vez, en una de sus columnas del diario Clarín, el periodista Jorge Lanata se confesó ante sus lectores, dando muestras de hartazgo al tener que comentar hechos que se repetían -sin solución- a lo largo del tiempo: "Al fin y al cabo, terminamos escribiendo siempre sobre lo mismo". Y suficiente razón le asistía.

Ante la problemática recurrente que golpea las arcas del mítico club de Boedo, sobrevuela la tentación de echar más leña al fuego del debate (siempre inconcluso): Clubes Asociaciones Civiles versus Sociedades Anónimas Deportivas. Para superar semejante facilismo, cabe parafrasear a Dante Panzeri cuando en el siglo pasado describía a la muchedumbre que se hacía oír desde las gradas del estadio, como una auténtica manifestación democrática: "Las tribunas se convierten al sufragio universal, en cuartos oscuros sin paredes y a plena luz".