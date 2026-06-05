La Dirección Nacional de Meteorología emitió un aviso especial por la presencia de nieblas y neblinas que abarca todo el territorio y estará vigente hasta el mediodía de este sábado 6.

El organismo advierte sobre la significativa reducción de la visibilidad, por lo que recomienda extremar precauciones en la circulación vial y marítima.

El pronóstico para la jornada indica cielo nuboso a cubierto, con probabilidades de precipitaciones escasas y aisladas.

Las autoridades meteorológicas instan a consultar actualizaciones y a mantener atención a las indicaciones de seguridad mientras dure el fenómeno.