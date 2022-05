El valor de la investigación clínica

El 24 de noviembre de 1991, el mundo se entristecía con la muerte de uno de los artistas más trascendentes del siglo 20: Freddie Mercury, líder de la banda Queen, moría en su casa de Londres por complicaciones causadas por el SIDA.

Según ONUSIDA, hacia finales del siglo XX cada año fallecían a causa del HIV 2,8 millones de personas en el mundo. Treinta años después, la mortalidad ha descendido en un 60%. La gran pregunta es ¿Qué pasó entre 1999 y 2022? Y la gran respuesta es: la investigación clínica y el desarrollo de nuevas alternativas de tratamiento.

Gracias a la inversión en investigación clínica, se han desarrollado cientos de nuevas alternativas terapéuticas que salvan, prolongan y mejoran la calidad de vida. Este viernes 20 de mayo, es un día dedicado a celebrar el avance de la ciencia y su impacto en la sociedad, en los pacientes, en sus familias y cómo ha transformado el curso de enfermedades. Los ejemplos abundan: hoy la Hepatitis C es considerada una enfermedad curable gracias a los antivirales de acción directa (cuya tasa de efectividad es del 98%), o algunos tipos de cáncer cuya tasa de sobrevida se ha duplicado en los últimos 40 años según datos del Cancer Research UK. Medicamentos innovadores para la artritis reumatoidea han aumentado la vida de los pacientes al menos 10 años según un reciente relevamiento de IQVIA para la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA).

La investigación clínica no solo alivia enfermedades, sino que también las previene: entre 2000 y 2007 las campañas de inmunización contra el sarampión evitaron 21 millones de muertes [1].

En la actualidad hay más de 8000 nuevos medicamentos en desarrollo en distintas fases- un tercio de ellos son nuevos tratamientos para el cáncer- incluyendo nuevas inmunoterapias, uno de los nuevos paradigmas en el campo de la oncología. La apuesta de la industria al desarrollo de innovación es contundente: en 2021 la inversión global superó la barrera de los u$s 200.000 millones. Esto es 7,3 veces más que la industria aeroespacial y de defensa, 6,5 veces más que la industria química y casi el doble (1,5) que la industria de softwares y servicios de computación [2].

En Latinoamérica, la industria de investigación invirtió más de u$s 1000 millones entre 2017 y 2019, contribuyendo a la economía de los países y generando más de 650.000 empleos directos. Por otro lado, a nivel local, según datos oficiales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) los laboratorios miembros realizan el mayor aporte privado en investigación clínica, con una participación de un tercio (32,5%) del total de la inversión en el país. El corazón de la I+D son los estudios de desarrollo clínico. En este campo, Argentina iguala a otros países del mundo y se ha convertido en un importante polo para la inversión en investigación clínica, gracias a profesionales altamente calificados y a centros de investigación acondicionados con los más altos estándares internacionales.

Pero aún hay más por hacer: un objetivo fundamental es avanzar en la participación de instituciones públicas en los programas de desarrollo clínico y continuar promoviendo una plataforma nacional de investigación clínica para transformar a la Argentina en un referente internacional de innovación, investigación y desarrollo.

En Bristol Myers Squibb nos impulsa el compromiso de transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia para avanzar en la próxima generación de terapias contra enfermedades como el cáncer. ¿El camino? Abrir múltiples enfoques en diferentes plataformas y modalidades, conociendo en profundidad la biología de las enfermedades y ampliando la aplicación de la medicina personalizada, los tratamientos dirigidos y las terapias celulares.

La investigación clínica es una actividad neurálgica para el desarrollo de los países, además de permitir el avance de la ciencia que se traduce en mejorar la calidad de vida y sobrevida de los pacientes, genera un gran impacto en términos económicos. Celebremos este día, con el compromiso de continuar avanzando para transformar la vida de los pacientes a través de la innovación.

[1] GAVI Alliance (2018). Dabbagh A, Laws RL, Steulet C, et al. Progress Toward Regional Measles Elimination - Worldwide, 2000-2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018;67:1323-1329. DOI:Available at: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6747a6

[2] European Commission (2018). The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard; p 104. Available at: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard18.html