El culebrón de Milei con Piazza y la batalla por la pasarela

Llamados trasnochados, libertarias pidiendo figurar en la marquesina, gritos, llanto y Patricia Bullrich en el palco presidencial. Así se podría resumir el guion para contar todos los entretelones sobre cómo Javier Milei terminó desafectado del desfile a beneficio que organiza Roberto Piazza para el 9 de junio.

Tal como adelantó El Cronista, el presidente nunca se mostró muy preocupado por el inicio del escándalo de Manuel Adorni. Mientras su jefe de gabinete pedía clemencia en Comodoro Py por las revelaciones diarias sobre su patrimonio, él mantenía horas de conversaciones para ensayar con su expareja Fátima Flórez.

Tenían previsto protagonizar un show musical, al ritmo de Memphis, en un espectáculo a beneficio de la fundación a cargo del popular modista y, hasta entonces, amigo del “León”.

Cuando se creía que estaba todo diagramado para reeditar otra performance artística entre Milei y la exitosa comediante, apareció una consecución de hechos farandulescos dignos de una telenovela de la tarde.

Luego de una extensa sobremesa y en horas de la madrugada, el jefe de Estado levantó el teléfono desde la Quinta de Olivos y llamó al diseñador. Pidió incluir en esa gala a algunas mujeres de su confianza, que le sugerían subirse a la pasarela. Proponía casi un “fashion show” de LLA, contemplando especialmente a dos diputadas caracterizadas.

Pasaron algunas horas de ese pedido. Ante la negativa de Piazza, que privilegió una exhibición de categoría, Milei lo llamó a los gritos, mientras se subía al avión que lo llevaría a Israel. Karina tomó conocimiento, logró convencer a su hermano de su error por descalificarlo, pero ya Piazza no lo atendió más. Consideró inaudito esa agresión, tras tantos meses de respaldo público de manera gratuita, y lo borró del evento.

El desfile se hará sin el rol estelar de Milei y no estará su gabinete en Señor Tango, tal como se organizó. Pero el palco presidencial no estará vacío. La exministra de Seguridad, de conocido vínculo con Piazza y clave en la ley que lleva su nombre, será invitada para ocupar la butaca de honor. ¿Lo sabe Milei?

Libertarios ofuscados, Milei a mitad de sala y “el libro de Karina”

El líder libertario realizó un nuevo discurso en un congreso empresario, donde sus organizadores lo aclamaron. Se trató del Latam Economic Forum, donde previamente disertó Luis Caputo.

No se definió como una convención sumamente generosa para paladares exigentes . Hubo caras largas por el escaso catering para los invitados, entre ellos varios diputados oficialistas, que se quejaron por la falta de un café para paliar el frío que se sentía a metros de la costanera porteña.

Tal como ocurrió en otras actividades de esta índole, la exposición de Milei no contó con un salón lleno. Al contrario, se desocuparon casi la mitad de los asientos del auditorio, con mayor claridad en la parte final del recinto.

Caputo en Latam Economic Forum

“Siempre dice lo mismo” , exclamó un empresario, mientras se iba y miraba desde su celular el histórico triunfo del argentino Juan Manuel Cerúndolo al número 1 del tenis por Roland Garros. Pero tenía opciones para redimirse con el mandatario, o con su hermana. Había un stand con distintos libros de conocidos referentes de la comunidad judía y uno de ellos se ofrecía oralmente como “el libro inspirado por Karina”. “Cartas para la vida”, dice la tapa del ejemplar, que costaba cerca de 60 mil pesos.

Adorni rompió la veda

El jefe de gabinete sigue anquilosado. Rara vez tiene alguna actividad por fuera de su despacho. Pero comenzó a asomar la cabeza, creyendo que “lo peor pasó”.

El exvocero empezó a romper paulatinamente la veda periodística en Casa Rosada que él mismo instauró con decenas de uniformados custodiando los pasillos y sensores de seguridad en las puertas. Esas restricciones siguen, pero inauguró un corredor seguro para filtrar sus sensaciones.

Imposibilitado de expresarse públicamente hasta que pueda saldar algunas de las acusaciones sobre su patrimonio, afirma que está de buen ánimo y “dedicado a la gestión”. “Es mentira que estaba mal, claramente me molestó que se metan con mi familia pero siempre estuve muy bien” , expresa ahora el expanelista, que armó su lista blanca y negra de periodistas.

Captura de pantalla

“Se portaron muy mal conmigo”, repite decepcionado, mientras sostiene su inocencia.

En tanto, su entorno ya no dice que su declaración jurada se presente “ahora”, a pesar de que ellos mismos habían deslizado que lo haría este último viernes o este lunes. “No hay fecha exacta”, enfatizan desde su círculo íntimo, que ya no intenta llamar al fiscal.