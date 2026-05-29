Los próximos cinco años serán los más calurosos de la historia moderna. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta que entre 2026 y 2030 el planeta superará de forma reiterada el umbral de 1.5 grados Celsius fijado por el Acuerdo de París, y que al menos uno de esos años romperá el récord global de temperatura establecido en 2024.

La ola de calor sin precedentes que advierten los científicos no será un evento aislado: será la nueva normalidad durante media década.

El informe —elaborado con 200 simulaciones de 13 modelos climáticos distintos— establece un 75% de probabilidad de que el promedio global 2026–2030 supere ese umbral y un 91% de que al menos un año lo cruce individualmente.

Los científicos señalan a 2027 como el año con mayores chances de convertirse en el más caluroso jamás registrado, impulsado por un fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta 2028.

¿Qué significa superar el umbral de 1.5°C durante cinco años seguidos?

Cruzar 1.5 grados Celsius no es una línea simbólica: es el punto a partir del cual los impactos climáticos se vuelven significativamente más destructivos. Cada décima de grado adicional implica más muertes por calor extremo, mayor riesgo de colapso en ecosistemas como arrecifes de coral y glaciares, y mayor presión sobre la producción de alimentos a escala global.

Si el promedio quinquenal supera 1.5°C, significará que la Tierra se calentó un cuarto de grado en una sola década —un ritmo más acelerado que cualquier período anterior. Los científicos debaten si el calentamiento global está entrando en una fase de aceleración y estas proyecciones aportarían evidencia a quienes sostienen esa hipótesis.

Lo que está en juego

Eventos extremos sin precedente: olas de calor, inundaciones y sequías fuera de todo rango histórico

Shocks en precios de alimentos por condiciones climáticas que superan lo que la agricultura ha enfrentado antes

Pérdida de vidas, especialmente en poblaciones expuestas a calor extremo sostenido

Cruzar 1.5 grados Celsius no es una línea simbólica: es el punto a partir del cual los impactos climáticos se vuelven significativamente más destructivos. EFE

¿Qué regiones enfrentarán los peores efectos de la ola de calor y la sequía?

El Ártico se calentará a una velocidad 3.5 veces mayor que el promedio global. Los próximos cinco inviernos árticos serán 2.8°C más cálidos que la media reciente, frente a los 1.2°C de diferencia registrados entre 2020 y 2025. El derretimiento acelerado del hielo marino retroalimenta el ciclo: menos hielo significa menos reflexión solar, lo que eleva aún más la temperatura .

La cuenca amazónica enfrenta un escenario igualmente crítico. Las proyecciones apuntan a condiciones más cálidas y secas, con alto riesgo de incendios forestales. El peligro mayor es que la Amazonía —hoy un sumidero de carbono— podría convertirse en una fuente emisora neta si los incendios se intensifican. Esa transformación agravaría el problema climático a escala planetaria y es uno de los escenarios más preocupantes del período 2026–2030.