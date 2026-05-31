Vía libre a ETF argentinos, la inversión que mueve al mundo: ¿cómo serán los nuevos fondos locales?

En esta noticia Oferta

Exportadores

La demanda de dólares de individuos volvió a acelerarse. A pesar del aumento de la oferta de divisas en el mercado, no solo el BCRA incrementó la demanda, sino que también las personas humanas no detuvieron las compras. En abril, según el informe del mercado de cambios del BCRA, subieron respecto de marzo.

Las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por u$s 3199 millones en abril, casi 30% más que los u$s 2470 millones de marzo.

Lo explicaron principalmente las compras de billete para atesoramiento y en menor medida las transferencias de divisas sin destino específico. Las compras netas de billetes alcanzaron u$s 2292 millones contra u$s 1897 millones de marzo, 21% más en este rubro.

Los compradores individuales fueron 1,5 millones de personas, que sumaron un promedio de casi u$s 2000. Compraron u$s 400 millones más que en marzo y vendieron las mismas cantidades.

Los compradores fueron los mismos: 1,5 millones de personas, que sumaron un promedio de casi u$s 2000. Compraron u$s 400 millones más que en marzo y vendieron las mismas cantidades.

Si en marzo gran parte de las compras de dólares tenían como destino saldar pagos con tarjeta, turismo y otras obligaciones corrientes, en abril, unos u$s 1200 millones permanecieron depositados en bancos locales y otros u$s 400 millones incrementaron la tenencia de activos externos, el habitual colchón.

Oferta

El Sector Privado No Financiero pasó de vender en marzo un neto de u$s 1074 millones a liquidar u$s 1681 millones en abril, un 56% más. La principal fuente de esas divisas continuó siendo el complejo oleaginoso y cerealero, que elevó sus ventas netas desde u$s 2166 millones hasta u$s 2482 millones.

Pero el resto de la economía duplicó su aporte y las ventas del sector real excluyendo oleaginosas y cereales crecieron desde u$s 1222 millones en marzo hasta u$s 2451 millones en abril.

La liquidación de colocaciones de deuda, e inversión extranjera y otras operaciones financieras en menor medida sumaron a esos ingresos. Dentro de ese universo se destacaron los sectores de Energía, Minería y Alimentos, Bebidas y Tabaco, que exhibieron los mayores saldos positivos durante abril.

Exportadores

Los cobros de exportaciones aumentaron de u$s 7329 millones en marzo a u$s 8326 millones en abril, mientras que los pagos de importaciones descendieron de u$s 5592 millones a u$s 5381 millones. Así, el saldo neto de la cuenta de bienes pasó de u$s 1737 millones a u$s 2946 millones, un salto cercano a 70%.

Los movimientos de deuda financiera del sector privado no financiero resultaron en ingresos netos por u$s 2148 millones en abril (en donde se destacaron los del sector Energía por u$s 1323 millones).

Este total se explicó por ingresos netos de deudas financieras con el exterior, títulos en moneda extranjera y préstamos con organismos internacionales por u$s 1517 millones y por préstamos en moneda extranjera de entidades locales por u$s 630 millones.