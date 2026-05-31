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La baja de tasas hace que el regreso de los créditos hipotecarios haya vuelto a entusiasmar a quienes buscan llegar a la vivienda propia.

Sin embargo, detrás de la competencia entre bancos apareció una diferencia menos visible que la cuota mensual: los ingresos que exige cada entidad para aprobar exactamente el mismo préstamo puede ser la gran variable diferenciadora.

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La distancia es tan amplia que una familia que califica para un crédito en un banco puede quedar automáticamente afuera en otro.

El fenómeno se explica por una combinación de variables: relación cuota-ingreso, porcentaje financiado, scoring crediticio, plazo máximo y política comercial de cada banco.

Pero, para una misma propiedad y un monto financiado similar, algunas entidades exigen ingresos que prácticamente triplican a los de las opciones más accesibles del sistema.

En la práctica, no existe un único mercado hipotecario sino varios mercados distintos conviviendo dentro del sistema financiero.

Banco / EntidadTasa de interésPlazo máx.Monto máximo
BancCor8,9% clientes / 9,9% no cli.20 años250.000 UVAs
Banco de Neuquén3,5%/8,5% cli. / 4,5%/9,5%20 años75 mill. / 150 mill.
Banco CiudadGral: 9,5% / Micro: 8,5% / 1ra viv: 7,5%20 años$350 mill. / $100 mill. 1ra viv.
Banco de Corrientes9,9% (solo clientes)20 añosNo informa
Banco de Rosario4,2%20 años$100 millones
Grupo Petersen8,9% clientes20 años315.184 millones
Banco de Chubut10,0%15 años180 millones
Banco Nación6% clientes / 12% no cli.30 años260.000 UVAs
Banco Hipotecario9,5% solo clientes15 años$250 millones
ICBC6,9% cli. / 9,9% no cli.20 años$360 millones
Supervielle15% solo clientes15 añosSin límite
Santander9,5% solo clientes20 añosSin límite
Macro8,5% para clientes20 añosSin límite
BBVA7,5% cli. / 17% no cli.30 añosSin límite
Galicia9,5% solo clientes20 añosSin límite
Banco Del Sol9% clientes20 añosSin límite
Brubank12% cli. / 14% no cli.30 años250 millones
Patagonia9,25% clientes30 años140 millones
Credicoop8% cli. / 9% no cli.20 años200 millones
Comafi10,5% cli. / 12,5% no cli.20 años350 millones
Banco Provincia
(no UVA)		31,2%20 años351.250 mill. (≈US$250k)
Macro (en US$)11,5% excl. Macro Selecta5 añosHasta US$ 1 millón

El ranking de los ingresos exigidos

Los bancos mantienen una regla general: la cuota inicial no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos demostrables del solicitante o del grupo familiar. Sin embargo, cada entidad interpreta esa relación de manera distinta y eso genera diferencias muy importantes.

Las entidades públicas y algunos bancos provinciales siguen apareciendo entre las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al sistema. En varios casos, los ingresos mínimos requeridos se ubican considerablemente por debajo de los que exigen algunos bancos privados.

En el otro extremo aparecen entidades que, además de aplicar tasas más elevadas, exigen ingresos familiares significativamente mayores.

Así, dos familias con ingresos similares pueden recibir respuestas completamente distintas dependiendo de la entidad donde hagan la consulta.

El motivo es que los bancos no sólo evalúan el salario. También observan estabilidad laboral, antigüedad, historial crediticio, porcentaje de financiación solicitado y nivel de endeudamiento previo. Algunas entidades incluso flexibilizan condiciones para quienes acreditan haberes o ya son clientes.

Banco / EntidadRelación cuota/ingreso% financiamiento máx.Plazo máx.
BancCor25%75%20 años
Banco de Neuquén30%80%20 años
Banco Ciudad25%70%-75%20 años
Banco de Corrientes25%80%20 años
Banco de Rosario25%75%20 años
Grupo Petersen30%75%20 años
Banco de Chubut30%75%15 años
Banco Nación25%75%30 años
Banco Hipotecario20%80%15 años
ICBC25%80%20 años
Supervielle25%65%15 años
Santander25%70%20 años
Macro25%70%-60%20 años
BBVA25%80%30 años
Galicia25%70%20 años
Banco Del Sol25%80%20 años
Brubank25%70%30 años
Patagonia25%75%30 años
Credicoop25%70%20 años
Comafi25%75%20 años
Banco Provincia
(no UVA)		40%80%20 años
Macro (en US$)25%50%5 años

Cuotas, ingresos y financiación: cuál es el banco más conveniente

El ranking cambia según la variable que se observe. Si el objetivo es conseguir la cuota más baja posible, el Banco de Neuquén aparece entre las opciones más competitivas del mercado.

Sin embargo, para la mayoría de los compradores el análisis suele ser más complejo porque intervienen otras variables como el ingreso requerido y el porcentaje de financiación. En ese terreno, el Banco Nación aparece como uno de los bancos con mejor equilibrio general. Combina una de las cuotas más bajas del sistema con requisitos de ingresos relativamente accesibles y financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad.

La comparación con otros jugadores muestra diferencias importantes. Mientras Nación y Ciudad se ubican entre las entidades que más porcentaje del valor de la vivienda financian, algunos bancos privados exigen mayores ingresos para acceder a montos similares.

El Banco Ciudad, por ejemplo, mantiene una posición competitiva gracias a su alto nivel de financiación, algo especialmente relevante para quienes tienen ingresos suficientes para afrontar la cuota pero todavía no lograron acumular un ahorro importante para el anticipo. En la práctica, financiar un porcentaje mayor de la vivienda puede resultar tan importante como obtener una tasa más baja.

En el otro extremo aparece la línea UVA del Banco Provincia, que figura entre las más exigentes en materia de ingresos mínimos requeridos.

Esto implica que muchas familias necesitan demostrar salarios considerablemente más altos para acceder a préstamos equivalentes, incluso cuando las cuotas iniciales puedan parecer competitivas frente a otras alternativas.

Para quienes buscan propiedades de mayor valor, los bancos privados como Galicia y Santander suelen jugar otra liga. Aunque no siempre lideran en cuota o ingresos requeridos, ofrecen mayor flexibilidad para operaciones de montos elevados y perfiles de ingresos altos.

En la práctica, las diferencias entre entidades son mucho más profundas de lo que sugieren las tasas publicadas. Mientras el Banco de Neuquén exige ingresos por unos $270.000 por cada millón de pesos prestado, la línea UVA del Banco Provincia supera los $900.000. En otras palabras, para acceder al mismo crédito una familia podría necesitar más de tres veces los ingresos según el banco elegido.

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La diferencia puede ser una habitación más

Lo que parece una diferencia financiera termina convirtiéndose en una diferencia inmobiliaria. Una entidad que acepta una relación cuota-ingreso más flexible o financia un porcentaje más alto del inmueble amplía automáticamente el presupuesto disponible para la compra.

En la práctica, una familia que sólo alcanza para un departamento de dos ambientes en un banco puede terminar accediendo a una unidad más grande en otro sin modificar sus ingresos. La diferencia aparece en el crédito disponible y no necesariamente en el salario.

Por eso, el verdadero dato ya no pasa únicamente por quién tiene la tasa más baja. En un mercado donde los precios de las propiedades se mantienen relativamente estables, la capacidad de compra depende cada vez más del banco elegido.

Banco / EntidadCuota c/ US$10.000
(mejor línea)		Ingreso mínimo c/ US$10.000
(mejor línea)
BancCor125.063500.251
Banco de Neuquén81.194270.648
Banco Ciudad130.498521.993
Banco de Corrientes134.177536.707
Banco de Rosario86.320345.280
Grupo Petersen125.063500.251
Banco de Chubut150.445601.779
Banco Nación83.937335.748
Banco Hipotecario146.191730.957
ICBC107.703430.812
Supervielle195.942783.769
Santander130.498521.993
Macro121.495485.981
BBVA97.890391.560
Galicia130.498521.993
Banco Del Sol125.962503.847
Brubank144.006576.023
Patagonia115.175460.698
Credicoop117.102468.406
Comafi139.773559.093
Banco Provincia
(no UVA)		365.001912.503
Macro (en US$)196.834787.334