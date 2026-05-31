La baja de tasas hace que el regreso de los créditos hipotecarios haya vuelto a entusiasmar a quienes buscan llegar a la vivienda propia.

Sin embargo, detrás de la competencia entre bancos apareció una diferencia menos visible que la cuota mensual: los ingresos que exige cada entidad para aprobar exactamente el mismo préstamo puede ser la gran variable diferenciadora.

La distancia es tan amplia que una familia que califica para un crédito en un banco puede quedar automáticamente afuera en otro.

El fenómeno se explica por una combinación de variables: relación cuota-ingreso, porcentaje financiado, scoring crediticio, plazo máximo y política comercial de cada banco.

Pero, para una misma propiedad y un monto financiado similar, algunas entidades exigen ingresos que prácticamente triplican a los de las opciones más accesibles del sistema.

En la práctica, no existe un único mercado hipotecario sino varios mercados distintos conviviendo dentro del sistema financiero.

Banco / Entidad Tasa de interés Plazo máx. Monto máximo BancCor 8,9% clientes / 9,9% no cli. 20 años 250.000 UVAs Banco de Neuquén 3,5%/8,5% cli. / 4,5%/9,5% 20 años 75 mill. / 150 mill. Banco Ciudad Gral: 9,5% / Micro: 8,5% / 1ra viv: 7,5% 20 años $350 mill. / $100 mill. 1ra viv. Banco de Corrientes 9,9% (solo clientes) 20 años No informa Banco de Rosario 4,2% 20 años $100 millones Grupo Petersen 8,9% clientes 20 años 315.184 millones Banco de Chubut 10,0% 15 años 180 millones Banco Nación 6% clientes / 12% no cli. 30 años 260.000 UVAs Banco Hipotecario 9,5% solo clientes 15 años $250 millones ICBC 6,9% cli. / 9,9% no cli. 20 años $360 millones Supervielle 15% solo clientes 15 años Sin límite Santander 9,5% solo clientes 20 años Sin límite Macro 8,5% para clientes 20 años Sin límite BBVA 7,5% cli. / 17% no cli. 30 años Sin límite Galicia 9,5% solo clientes 20 años Sin límite Banco Del Sol 9% clientes 20 años Sin límite Brubank 12% cli. / 14% no cli. 30 años 250 millones Patagonia 9,25% clientes 30 años 140 millones Credicoop 8% cli. / 9% no cli. 20 años 200 millones Comafi 10,5% cli. / 12,5% no cli. 20 años 350 millones Banco Provincia

(no UVA) 31,2% 20 años 351.250 mill. (≈US$250k) Macro (en US$) 11,5% excl. Macro Selecta 5 años Hasta US$ 1 millón

El ranking de los ingresos exigidos

Los bancos mantienen una regla general: la cuota inicial no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos demostrables del solicitante o del grupo familiar. Sin embargo, cada entidad interpreta esa relación de manera distinta y eso genera diferencias muy importantes.

Las entidades públicas y algunos bancos provinciales siguen apareciendo entre las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al sistema. En varios casos, los ingresos mínimos requeridos se ubican considerablemente por debajo de los que exigen algunos bancos privados.

En el otro extremo aparecen entidades que, además de aplicar tasas más elevadas, exigen ingresos familiares significativamente mayores.

Así, dos familias con ingresos similares pueden recibir respuestas completamente distintas dependiendo de la entidad donde hagan la consulta.

El motivo es que los bancos no sólo evalúan el salario. También observan estabilidad laboral, antigüedad, historial crediticio, porcentaje de financiación solicitado y nivel de endeudamiento previo. Algunas entidades incluso flexibilizan condiciones para quienes acreditan haberes o ya son clientes.

Banco / Entidad Relación cuota/ingreso % financiamiento máx. Plazo máx. BancCor 25% 75% 20 años Banco de Neuquén 30% 80% 20 años Banco Ciudad 25% 70%-75% 20 años Banco de Corrientes 25% 80% 20 años Banco de Rosario 25% 75% 20 años Grupo Petersen 30% 75% 20 años Banco de Chubut 30% 75% 15 años Banco Nación 25% 75% 30 años Banco Hipotecario 20% 80% 15 años ICBC 25% 80% 20 años Supervielle 25% 65% 15 años Santander 25% 70% 20 años Macro 25% 70%-60% 20 años BBVA 25% 80% 30 años Galicia 25% 70% 20 años Banco Del Sol 25% 80% 20 años Brubank 25% 70% 30 años Patagonia 25% 75% 30 años Credicoop 25% 70% 20 años Comafi 25% 75% 20 años Banco Provincia

(no UVA) 40% 80% 20 años Macro (en US$) 25% 50% 5 años

Cuotas, ingresos y financiación: cuál es el banco más conveniente

El ranking cambia según la variable que se observe. Si el objetivo es conseguir la cuota más baja posible, el Banco de Neuquén aparece entre las opciones más competitivas del mercado.

Sin embargo, para la mayoría de los compradores el análisis suele ser más complejo porque intervienen otras variables como el ingreso requerido y el porcentaje de financiación. En ese terreno, el Banco Nación aparece como uno de los bancos con mejor equilibrio general. Combina una de las cuotas más bajas del sistema con requisitos de ingresos relativamente accesibles y financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad.

La comparación con otros jugadores muestra diferencias importantes. Mientras Nación y Ciudad se ubican entre las entidades que más porcentaje del valor de la vivienda financian, algunos bancos privados exigen mayores ingresos para acceder a montos similares.

El Banco Ciudad, por ejemplo, mantiene una posición competitiva gracias a su alto nivel de financiación, algo especialmente relevante para quienes tienen ingresos suficientes para afrontar la cuota pero todavía no lograron acumular un ahorro importante para el anticipo. En la práctica, financiar un porcentaje mayor de la vivienda puede resultar tan importante como obtener una tasa más baja.

En el otro extremo aparece la línea UVA del Banco Provincia, que figura entre las más exigentes en materia de ingresos mínimos requeridos.

Esto implica que muchas familias necesitan demostrar salarios considerablemente más altos para acceder a préstamos equivalentes, incluso cuando las cuotas iniciales puedan parecer competitivas frente a otras alternativas.

Para quienes buscan propiedades de mayor valor, los bancos privados como Galicia y Santander suelen jugar otra liga. Aunque no siempre lideran en cuota o ingresos requeridos, ofrecen mayor flexibilidad para operaciones de montos elevados y perfiles de ingresos altos.

En la práctica, las diferencias entre entidades son mucho más profundas de lo que sugieren las tasas publicadas. Mientras el Banco de Neuquén exige ingresos por unos $270.000 por cada millón de pesos prestado, la línea UVA del Banco Provincia supera los $900.000. En otras palabras, para acceder al mismo crédito una familia podría necesitar más de tres veces los ingresos según el banco elegido.

La diferencia puede ser una habitación más

Lo que parece una diferencia financiera termina convirtiéndose en una diferencia inmobiliaria. Una entidad que acepta una relación cuota-ingreso más flexible o financia un porcentaje más alto del inmueble amplía automáticamente el presupuesto disponible para la compra.

En la práctica, una familia que sólo alcanza para un departamento de dos ambientes en un banco puede terminar accediendo a una unidad más grande en otro sin modificar sus ingresos. La diferencia aparece en el crédito disponible y no necesariamente en el salario.

Por eso, el verdadero dato ya no pasa únicamente por quién tiene la tasa más baja. En un mercado donde los precios de las propiedades se mantienen relativamente estables, la capacidad de compra depende cada vez más del banco elegido.