Agostina Vega, la adolescente de 14 años que apareció sin vida este sábado en un descampado.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida desde el 23 de mayo en Córdoba, apareció sin vida el sábado a la tarde en un descampado. La joven había ido a encontrarse con Claudio Barrelier, quien está detenido, pero no admitió su responsabilidad en el hecho.

En la zona se habían intensificado los rastrillajes en las últimas horas tras obtenerse imágenes de un domo policial. Las cámaras captaron el momento en que Barrelier, principal sospechoso por el caso, ingresaba al sector el lunes a las 11.45 y se retiraba a las 12.15.

Se trata de una zona descampada lindera con el barrio Ampliación Ferreyra, hasta donde el acusado habría ido en un vehículo que pidió prestado horas antes de ser detenido.

El operativo de búsqueda, que incluyó la participación de unos 250 efectivos de la Policía y cuerpos especiales, además del despliegue de perros y drones, se concentró en el lugar luego de que el propio acusado admitiera anoche haber estado en ese descampado, ubicado a unos 17 kilómetros de su vivienda en el barrio Cofico.

Los abuelos de Agostina Vega, Miguel y Elizabeth, confirmaron este mediodía que la madre ya fue informada sobre la muerte de su hija. “Ya hablamos”, dijo Miguel tras salir del sanatorio donde se encuentra internada Melisa Heredia, en un clima de profunda consternación familiar por las derivaciones del caso judicial.

Izquierda: Agostina Vega / Derecha: Claudio Gabriel Barrelier.

La reacción de la mujer obligó a la intervención del personal médico de la institución para contener el desborde anímico generalizado. “Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no”, agregó Elizabeth, quien señaló que su hija “está muy mal” debido al impacto directo de la información recibida.

Melisa fue internada este sábado, antes de que apareciera el cuerpo de su hija, por pasar varios días sin comer ni tomar agua, lo que le produjo un grave cuadro de deshidratación y problemas renales que requirieron asistencia clínica inmediata.

Ahora, la sospecha se centra principalmente en Barrelier debido a que las cámaras de seguridad aledañas a su casa, el análisis de las antenas telefónicas y los primeros resultados constatan que la víctima estuvo en la casa del detenido.

¿Cómo fue la desaparición de Agostina Vera?

Agostina había sido vista por última vez el pasado sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30, cuando se tomó un remis desde su domicilio en el barrio General Mosconi para trasladarse unas 50 cuadras hasta la casa de Barrelier, quien es expareja de la madre de la víctima. El chofer del vehículo constató en su momento que el hombre abonó el viaje y que la adolescente descendió en el lugar, perdiéndose su rastro desde entonces.

Durante el transcurso de la semana, la defensa del imputado intentó desvincularlo argumentando que la menor registrada por las cámaras de seguridad ingresando a la propiedad era la hija de 11 años de Barrelier, versión que quedó descartada tras las últimas precisiones de la investigación y el trágico desenlace en el sudeste cordobés.

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido por la muerte de Agostina Vega en Córdoba.

Quién es Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la muerte de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Gabriel Barrelier tiene 33 años y hacía meses fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. Este caso se conoció cuando una mujer salió de la casa del sujeto desnuda y pidiendo ayuda.

Barrelier era barra brava del club Instituto de Córdoba y su casa, según contaron vecinos al comienzo de la causa, era utilizada como lugar de encuentro cuando el equipo jugaba de visitantes, momentos en los que a veces se cortaba la calle, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Era empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero tras el conocimiento de la acusación fue apartado.

Agostina y Claudio se conocían. El hombre había sido pareja de Melisa, su mamá, pero tras cortar relación continuaron siendo amigos, por lo que durante tres años la menor seguía manteniendo vínculo.

Cómo sigue la investigación

La investigación todavía debe resolver varios aspectos para poder elevar la causa a juicio. La autopsia y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la fecha del crimen, más allá de que el fiscal Raúl Garzón anticipó que habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras horas del domingo.

Asimismo, deberá resolverse si Barrelier actuó solo o contó con cómplices, ya sea de manera directa o indirecta en el asesinato de Agostina.

Para los investigadores, el crimen se produjo en la casa del acusado, situada en la calle Del Campillo al 800, del barrio Cofico, ya que allí recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre. También detectaron que algunas paredes del living-comedor habrían sido lavadas con lavandina, muchas veces usada para limpiar restos hemáticos.

En ese caso, deberá resolverse qué pasó en la vivienda entre ese sábado por la noche y el domingo a la madrugada y determinar si otras personas que vivían allí pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.

Por otra parte, este domingo y los próximos días seguirán los rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.