¿Sube o baja el dólar en Colombia? Así abrirá el mercado este lunes 1 de junio tras la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda.

La clasificación de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta abre un nuevo capítulo para el dólar, las acciones y los bonos colombianos.

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La contundente votación obtenida por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo reconfiguró el panorama político colombiano y dejó una pregunta instalada entre empresarios, inversionistas y ciudadanos: ¿cómo reaccionarán los mercados cuando inicie la jornada bursátil de este lunes?

Con el 98,27 % de las mesas informadas, De la Espriella se ubicó en el primer lugar con el 43,74 % de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,90 %, lo que obligará a una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. Aunque todavía no existe certeza sobre el comportamiento que tendrán los activos financieros, diversos análisis realizados antes de las elecciones permiten anticipar algunos escenarios que podrían marcar el inicio de la semana.

¿Cómo podría reaccionar el dólar tras el resultado de la primera vuelta presidencial?

El dólar será uno de los principales termómetros de la confianza de los inversionistas.

Antes de la jornada electoral, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, explicó a Valora Analitik que los movimientos de la tasa de cambio dependerían de la lectura que hicieran los mercados sobre el resultado político. El experto señalaba que una victoria de candidatos percibidos como favorables al mercado podría impulsar una valorización del peso colombiano, mientras que un escenario considerado menos amigable para los inversionistas tendría el efecto contrario.

Sin embargo, el resultado que finalmente se produjo fue una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, un escenario que varios analistas consideraban altamente competitivo y con capacidad para mantener elevados los niveles de incertidumbre durante las próximas semanas.

¿Sube o baja el dólar en Colombia? Así abrirá el mercado este lunes 1 de junio tras la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Por esa razón, aunque algunos operadores podrían interpretar positivamente el liderazgo alcanzado por De la Espriella, también existe la posibilidad de que muchos inversionistas opten por esperar nuevas señales antes de asumir posiciones más agresivas.

¿Por qué la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda genera expectativa en los mercados?

La respuesta está en que la elección presidencial todavía no está definida.

Alejandro Rojas, economista de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, había advertido al medio anteriormente mencionado que gran parte del mercado ya descontaba la realización de una segunda vuelta. No obstante, también señaló que la conformación exacta de esa contienda sería determinante para la reacción de los activos colombianos.

Ahora que el escenario quedó definido entre De la Espriella y Cepeda, los inversionistas comenzarán a evaluar cuáles son las probabilidades reales de triunfo de cada candidato y qué implicaciones tendría cada eventual gobierno sobre temas como inversión, impuestos, gasto público, deuda y crecimiento económico.

En otras palabras, la incertidumbre electoral no desapareció este domingo; simplemente entró en una nueva etapa.

¿Qué podría pasar con las acciones colombianas este lunes?

La Bolsa de Valores de Colombia llega a esta semana después de varias jornadas de fuerte optimismo.

Durante los últimos días de campaña, numerosas acciones registraron valorizaciones importantes. De acuerdo con análisis publicados por SEMANA, varios expertos atribuyeron ese comportamiento al denominado “trade electoral”, una estrategia mediante la cual los inversionistas ajustan sus portafolios según las probabilidades de victoria de determinados candidatos.

Empresas del sector financiero, energético y de infraestructura estuvieron entre las más beneficiadas por ese fenómeno.

Ahora que los resultados son una realidad y no una proyección, el mercado deberá decidir si mantiene ese optimismo o si parte de los inversionistas prefieren asegurar ganancias tras las fuertes valorizaciones observadas en las semanas previas.

¿Qué esperaban los inversionistas de Abelardo de la Espriella?

Diversos informes internacionales habían identificado a De la Espriella como un candidato favorable para una parte importante del mercado.

La firma financiera Ebury señaló recientemente que una eventual victoria del candidato de Defensores de la Patria sería vista positivamente por muchos inversionistas debido a sus propuestas de reducción del gasto público, disminución de impuestos, simplificación tributaria y mayor apertura a la inversión.

Incluso antes de la primera vuelta, varios analistas vinculaban el fortalecimiento reciente del peso colombiano con el crecimiento electoral del candidato.

Por esa razón, algunos sectores del mercado podrían interpretar el resultado del domingo como una señal favorable, aunque todavía queda pendiente la definición presidencial del próximo 21 de junio.

¿Podría aumentar la volatilidad del mercado durante junio?

Todo apunta a que sí. Un análisis elaborado por Alianza Valores y Fiduciaria advertía que el proceso electoral colombiano tiene capacidad para generar movimientos significativos en el dólar durante los próximos meses, dependiendo de cómo evolucionen las preferencias electorales de cara a la segunda vuelta.

Los expertos de la firma sostuvieron que los cambios más profundos en los activos financieros normalmente no ocurren de manera inmediata, sino a medida que el mercado procesa los resultados, analiza las nuevas encuestas y evalúa las alianzas políticas que se construyen entre una ronda electoral y otra.

Por eso, más allá de lo que ocurra este lunes, el verdadero foco de atención estará en las tres semanas que separan a Colombia de la elección definitiva.

¿Qué deben tener en cuenta los colombianos sobre la apertura de los mercados?

Lo más importante es entender que cualquier proyección sigue siendo una estimación .

Aunque existen análisis, modelos y antecedentes históricos, el comportamiento real del dólar, las acciones y los bonos solo comenzará a conocerse cuando abran las negociaciones este lunes.