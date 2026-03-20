Es difícil mirar hoy las condiciones de la economía y tratar de adivinar en qué momento la rueda se va a poner a girar otra vez. Nadie sueña con una acelerada que deje feliz a todos. La aspiración mínima es dejar atrás el estado de parálisis que perciben buena parte de las empresas y los consumidores. El Gobierno aspira a que la inflación se modere más rápido y favorezca una mejora de la actividad. La sociedad quiere sentirse más segura dentro de un panorama en el que la destrucción de empleos se hace cada día más presente. Si el escenario fuese una cancha, da la impresión de que los funcionarios miran desde afuera, con la sensación de que su tarea es marcar los límites y entregar la pelota. Los agentes económicos, en tanto, miran desde adentro sin animarse a empezar el partido. Ambas partes saben que lo que falta es una dosis mayor de confianza, sin tener claro que factor puede ayudar a restaurarla. Luis Caputo lo reconoció explícitamente ayer al participar en un simposio del IAEF. Al remarcar que la suba que se está verificando corresponde a un desbalance monetario, admitió que el Gobierno no puede forzar a la gente “a tener pesos en el bolsillo si no lo quieren”. El ministro aseguró que la economía está en orden, pero planteó que hoy lo que domina es un “escepticismo” sobre el rumbo, que adjudicó al daño económico y psicológico que dejó el kirchnerismo. Por lo pronto, lo que se puede verificar como dato es que el nivel de los depósitos en dólares de los argentinos está en un nivel récord, en torno a los u$s 39.000 millones. La base de ese crecimiento fue el blanqueo, pero el salto fue la tremenda dolarización que causó el proceso electoral de 2025. Las compras de divisas por parte de los ahorristas superaron los u$s 26.000 millones. Caputo reconoce que no puede incrementar la oferta de pesos por una cuestión de cautela monetaria, ya que nada le indica que esos pesos vayan al consumo y terminen demandando más divisas. Parte del problema es que mientras eso no suceda, el margen del BCRA para bajar las tasas de interés y abaratar el crédito va a seguir siendo escaso. El crédito, palanca clásica del consumo, está atado. Por eso insiste con reclamar que por lo menos se muevan los dólares. Los bancos insisten con reclamar cambios normativos que les permitan ampliar los préstamos en moneda dura, hoy limitados a exportadores y a empresas que generen divisas. El ministro prefiere que el rol movilizador lo asuma el mercado de capitales. Ayer les reclamó a las Alycs que apuren la creación de fondos para que los inversores le saquen rendimiento a sus dólares. Interesados hay, pero los volúmenes todavía no despiertan el entusiasmo con el que reclama Caputo. La facturación mensual de los supermercados que releva el Indec equivale a unos u$s 2000 millones. Los dólares que hay en el sistema equivalen casi a un año y medio de consumo masivo. El problema no es entonces la cantidad de ahorros, sino encontrar la llave que les transmita a los ahorristas la confianza que les falta para usarlos sin pensar que asumen un riesgo.