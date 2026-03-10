El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con una división especial encargada de investigar delitos financieros graves. Se trata de la unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), formada por agentes federales que investigan violaciones criminales del código tributario y otros delitos financieros. Estos agentes pueden intervenir en investigaciones complejas que involucren fraude fiscal, lavado de dinero u otros delitos económicos, y en determinados casos pueden presentarse en hogares o negocios vinculados con investigaciones criminales. La división de Investigación Criminal del IRS es el brazo policial del organismo tributario. Su misión es investigar posibles violaciones criminales de las leyes fiscales y delitos financieros relacionados. También participan en investigaciones vinculadas con narcotráfico, terrorismo financiero y otras actividades ilícitas donde el rastro del dinero es clave. En estas situaciones, las investigaciones pueden incluir allanamientos, entrevistas o recopilación de pruebas. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos empleados del IRS autorizados a portar armas, ya que su trabajo implica investigar delitos que pueden involucrar organizaciones criminales o grandes esquemas financieros. Además de su formación en contabilidad y análisis financiero, estos agentes reciben entrenamiento policial y táctico, similar al de otros agentes federales.