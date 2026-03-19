Las reservas del Banco Central se desplomaron este jueves, tras la caída de la cotización del oro en los mercados financieros. Las tenencias brutas internacionales retrocedieron u$s 793 millones con respecto al miércoles. Así, cayeron a los u$s 43.702 millones, su menor nivel desde el 5 de enero, cuando comenzó el programa de compra de divisas del Central. Pese a la caída, la entidad conducida por Santiago Bausili compró u$s 132 millones en el mercado libre de cambios, por lo que ya se alzó con u$s 3611 millones desde enero. El BCRA no afrontó pagos de deuda, por lo que la variación estuvo explicada fundamentalmente por el cambio en las cotizaciones de los activos de la entidad. Fuentes de la City estimaron que u$s 600 millones de la caída tuvo ese origen. Así, las arcas del BCRA sufrieron el impacto del retroceso del oro, cuya onza cayó 5,2% hasta los u$s 4638. Según estimaciones de Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, el oro representa u$s 9200 millones de las reservas brutas. Pese a que el oro suele ser un refugio de valor en momentos de incertidumbre, esta vez el metal precioso retrocedió, ante una perspectiva de una guerra larga que impactará en la inflación global. De hecho, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo esta semana las tasas de interés en el rango entre 3,50% y 3,75% y su presidente Jerome Powell puso en duda futuras bajas. La expectativa es que todos los bancos centrales mantengan el costo del dinero sin cambios. Se espera que recién en septiembre será el momento más probable para un recorte, con una probabilidad de alrededor del 50,8%. La presión sobre el precio del petróleo por la guerra fortalece las perspectivas de un atraso en los recortes y las tasas de interés más altas no son una buena noticia para los tenedores del oro.