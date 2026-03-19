“Tenemos opciones más baratas que salir a colocar deuda en el mercado internacional. Ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, unos u$s 9000 millones. Los intereses se pagarán con el superávit. No necesitamos ir al mercado”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo en el 21° Simposio del IAEF. Prometió que la gente ya se va a enterar en tres meses cuáles son las fuentes de financiamiento, pero dijo que están y que son más económicas que financiarse en el mercado internacional. “No tenemos pensado salir al mercado internacional. Este es un Gobierno que no toma deuda, la cancela, porque tenemos superávit”, dijo. Aseguró que lo que hace el Gobierno es normal en todos los países del mundo, pero nadie se entera: refinanciamos deuda. “No tomamos nueva deuda, sino que la refinanciamos. El trabajo de la Secretaría de Finanzas es financiar al país lo más barato posible”, aseguró Caputo. Por otro lado, Caputo habló de la Ley de Inocencia Fiscal. “Es a prueba de Kicilloff, si vuelve, no te puede pasar nada”, bromeó. Pero lamentó que la gente siga teniendo temor en ese sentido. Dijo que “es una oportunidad única para quien declara los dólares porque no tiene que pagar nada para declararlos, le pagan”. Dijo que les cuesta entender por qué las ALYC y los bancos no empiezan a hacer fondos para que se puedan invertir los dólares provenientes de esa ley. “Necesitamos que el mercado de capitaes se ponga las pilas y genere un poco”, dijo. “El Argentina Week fue espectacular. Tuvimos reuniones increibles. Había unos 200 empresarios e inversores extranjeros”, afirmó el ministro. Señalo que “fueron cuatro días intensísimos” en los que se dedicaron a vender las oportunidades de inversión en el país. “Tuvimos tantas reuniones que yo no podía registrar. Fue un efecto super positivo”, evaluó. En ese sentido, aseguró que “el boom de la energía y de Vaca Muerta va a ser tan grande que no se lo imagina nadie”. En cuanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que “nunca un Gobierno tuvo la relación que tenemos hoy con el FMI y destacó que hay mucha confianza y es un placer trabajar con el organismo”. “No hay un sí ni un no. Estamos en un marco de respeto total porque les mostramos que sucede lo que les dijimos que iba a suceder”, contó. El ministro habló de la inflación y dijo que se vio un salto por motivos puntuales y que se viene un sendero de desinflación nuevamente, que se vio interrumpido en julio del año pasado por una caída de la demanda de dinero. En cuanto al riesgo país, Caputo dijo que “está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado”. “Hay que seguir estabilizando la economía y pagando para que baje. Para ello, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara”, aseguró. Asimismo, dijo que la Argentina es uno de los pocos países del mundo en los que el riesgo país está condicionado por la política. Y aseguró que están trabajando para que eso cambie. En su exposición, Caputo destacó la gestión de Federico Stuzenegger al mando del Ministerio de Desregulación y Transformación. “Los ganadores de este modelo son las personas, la gente. Porque no puedo decirles que paguen cuatro veces lo que vale algo para que un empresario que me cae bien tenga que ganar plata”, dijo. Aseguró que ese es el corazón de este programa económico.