El Gobierno ha aprobado el plan normativo 2026 con un total de 179 propuestas legislativas, entre las que destacan los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó el ministro Félix Bolaños, las cuentas públicas figuran como la primera ley dentro del programa anual. A pesar del retraso en su tramitación, el Ejecutivo mantiene su intención de aprobarlas. Bolaños subrayó que las incertidumbres económicas derivadas de los conflictos internacionales hacen “muy difícil” diseñar un cuadro macroeconómico preciso, motivo por el cual no se ha fijado una fecha concreta. El ministro insistió en que existe una “voluntad” clara de sacar adelante el proyecto presupuestario y remitirlo al Parlamento. Además, defendió que su aprobación constituye una “obligación política”, en referencia a un reciente debate académico en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El plan normativo 2026 contempla 179 iniciativas, distribuidas en 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Esta cifra supone 20 normas menos que el año anterior, aunque mantiene un volumen significativo de actividad legislativa. Entre las principales medidas, el Ejecutivo prevé aprobar leyes clave como la de financiación autonómica, crédito al consumo y modernización del sistema financiero. En paralelo, cerca de un tercio de las propuestas responden a la necesidad de incorporar normativa europea al ordenamiento nacional. En el ámbito social e institucional, el programa incluye la ley orgánica de integridad pública y la de publicidad del sector público. También se prevén normas vinculadas a igualdad, como las leyes contra la violencia vicaria y la trata, compromisos que arrastran varios ejercicios. El informe de evaluación del plan normativo 2025 muestra un grado de ejecución del 82%, con un 36% de leyes aprobadas y un 46% en tramitación avanzada. Para el Gobierno, se trata de una cifra “muy positiva”, teniendo en cuenta el impacto de crisis imprevistas durante el año. Entre esas situaciones, el Ejecutivo menciona el apagón, las amenazas arancelarias de Estados Unidos y el “genocidio” en Gaza, que obligaron a adoptar medidas no programadas inicialmente. En este contexto, Bolaños defendió que la legislatura mantiene una “compleja pero razonable estabilidad parlamentaria”. Recordó que se han aprobado 62 leyes, entre ellas reformas constitucionales, leyes orgánicas y reales decretos ley, lo que evidencia —según el ministro— una intensa actividad en un Parlamento plural. El Ejecutivo también aprovechó la presentación del plan normativo 2026 para despejar dudas sobre un posible adelanto electoral. Bolaños fue contundente al afirmar que el Gobierno no contempla esa opción. “La legislatura suma y sigue”, aseguró el ministro, quien además anticipó que el próximo año se aprobará el plan normativo de 2027 en las mismas fechas, reforzando así la idea de continuidad institucional. Este mensaje busca consolidar la estabilidad política en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria y la necesidad constante de negociación para sacar adelante cada iniciativa legislativa.