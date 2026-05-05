Estados Unidos comenzará a guiar buques mercantes neutrales en esta zona clave, en medio de un escenario de tensión creciente que amenaza con alterar el flujo energético mundial. La medida no es menor, ya que por ese corredor marítimo circula una porción significativa del petróleo que abastece al planeta. Cualquier interrupción, incluso temporal, tiene impacto directo en los precios, la logística y la estabilidad económica global. El nuevo esquema implica que embarcaciones comerciales que no estén involucradas en el conflicto podrán recibir asistencia y escolta estratégica para atravesar el paso con mayor seguridad. El objetivo es claro: evitar bloqueos, incidentes o ataques que comprometan el tránsito. Este tipo de intervención no es habitual, pero responde a un contexto donde la incertidumbre crece día a día. La presencia activa busca garantizar la continuidad del comercio en una de las rutas más sensibles del mundo. Ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, este paso marítimo funciona como una arteria vital del comercio energético. Millones de barriles de crudo atraviesan diariamente sus aguas, lo que lo convierte en un punto estratégico comparable con el Canal de Suez o el Canal de Panamá. El problema es que su ubicación también lo expone a conflictos geopolíticos. Tensiones militares, disputas regionales y amenazas a la navegación han convertido al estrecho en un punto de alta vulnerabilidad.